Perfektes Wetter sorgt für volle Kassen bei den Vereinen

«Die diesjährige Ausgabe des Albanifests zählt zu den erfolgreichsten in der Geschichte», bilanzierte Albanifest-Komitee-Präsident Daniel Frei am Sonntagnachmittag. Das Wetter habe perfekt mitgespielt und viele Leute hätten das Fest bis spät in die Nacht genossen. Frei geht von über 100 000 Besuchenden aus. Eine genaue Zahl könne er aber nicht liefern. «Ich würde gerne von einem Rekord reden, aber derzeit können wir die Zahlen nicht belegen.»

Knappe Vorräte

Klar ist, dass einzelne Angebote sehr gut liefen. So wurde besonders viel Weisswein getrunken. Schon am Freitagabend war der offizielle Fest-Weisswein, der Federweisse Winterthurer Stadtwein, nicht mehr erhältlich. Doch auch am Samstag und Sonntag sassen die Festbeizen nicht auf dem Trockenen. «Die Vereine haben auf anderen Wegen Nachschub besorgt.»

Nicht nur der Weisswein wurde knapp. Einzelne Stände hatten schon um Mitternacht ihre Reserven aufgebraucht. «Das spricht auch für hohe Besucherzahlen», so Frei. Schausteller und Marktfahrer würden eine positive Bilanz ziehen. «Der Umsatz in den Vereinskassen wird stimmen», sagt Frei. Positiv wertet er auch die neue Ausrichtung der Albanibühne. Man habe mehr Musikstile berücksichtigt und nach Mitternacht seien DJs am Werk gewesen. «Das kam sehr gut an.» Das Fest dauerte in diesem Jahr erstmals am Freitag- und Samstagabend bis um 3 Uhr — also am Freitag eine Stunde länger als bisher, am Samstag jedoch eine Stunde weniger lang. Das frühere Festende am Samstag habe zu keinen Problemen geführt. «Die Leute verliessen das Fest ohne Murren.»

Keine grösseren Zwischenfälle

Auch die Stadtpolizei meldet keine grösseren Zwischenfälle. In der Nacht auf Samstag ereignete sich jedoch ein Unfall. Ein Verkaufsanhänger wurde von einem Lieferwagenlenker angefahren. Es entstand 10 000 Franken Sachschaden. Die Polizei konnte den Lenker ermitteln und anzeigen. Zudem wurden mehrere Diebstähle gemeldet. Eine kleine Panne musste die beliebte Bahn Crazy Mouse hinnehmen. Sie war am Samstagnachmittag bis um 17 Uhr nicht in Betrieb. Verantwortlich war ein technischer Defekt. Eine Evakuation war nicht nötig. mif Seite 3 (Der Landbote)