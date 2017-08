Pfannenfertige Ordnung aus Zürich

Wären es wissenschaftliche Arbeiten, würde man von Pla­giaten sprechen, von geklauten Ideen und Gedanken also. Doch dass die derzeit überarbeiteten Gemeindeordnungen – gleichsam die Verfassungen – wie ein Ei dem anderen gleichen, hat einen anderen Grund. Das kantonale Gemeindeamt stellt Muster­gemeindeordnungen zur Verfügung. So können die Gemeinden pfannenfertige Artikel und Formulierungen übernehmen, zwischen Varianten auswählen und teils nur noch den Namen der Gemeinde einfügen.

Ob Buch am Irchel, Marthalen, Andelfingen, Neftenbach oder Turbenthal: Wegen des neuen Gemeindegesetzes passen momentan viele Kommunen in der Region ihre Gemeindeordnungen an. In Buch am Irchel zum Beispiel ist dazu am24. November ein Informationsanlass vorgesehen, und die Urnenabstimmung über die totalrevidierte Gemeindeordnung soll am 4. März 2018 stattfinden. Die Vernehmlassungsfrist dauert noch bis zum 30. September 2017.

Praktisch ein Eigenlob

Das Gemeindeamt stellt nicht nur die Musterordnungen zur Verfügung, es prüft hernach die überarbeiteten Gemeindeordnungen auch. Im Fall von Marthalen lobte das Amt die revidierte Ordnung als «sehr schlank», wie Marthalens Gemeindeprä­sidentin Barbara Nägeli an der letzten Gemeindeversammlung im Mai betonte. Doch auch dieMarthaler Gemeindeordnung ist über weite Strecken identisch mit der Mustervorlage von ebendiesem Amt. Und dass sie nur 34 statt wiedie Vorlage 59 Artikel zählt, hat einen einfachen Grund: Die kantonale Musterordnung geht von einer Einheitsgemeinde aus, in der die Politische Gemeinde auch die schulischen Aufgaben erfüllt. Weil dies in Marthalen aber nicht der Fall ist, fallen entsprechend viele Artikel weg.

Hinweise für die Benutzung

«Politische Gemeinden, die keine Schulaufgaben wahrnehmen, streichen die Bestimmungen über die Schulpflege», heisst es denn auch in den Vorbemerkungen zur Mustergemeindeordnung. Und das Gemeindeamt gibt den Gemeinden weitere «Hinweise für die Benutzung» dieser Ordnung. Es handle sich um beispielhafte «empfohlene Bestimmungen», wobei «teilweise auch Varianten angeboten» werden. So dürfen die Gemeinden etwa weiterhin den Begriff «Gemeinderat» statt wie von Kantons­verfassung und Gemeindegesetz vorgeschlagen «Gemeindevorstand» verwenden. Für die «gemeindeeigenen Festlegungen und Bezeichnungen» hat das Gemeindeamt extra Platzhalter mit (...) markiert.

Weil die Musterordnung des Kantons mit übergeord­netem Recht im Einklang steht, ist es so gut wie sicher, dass eine danach revidierte Gemeindeordnung die Prüfung durch das Gemeindeamt besteht.

Nichts vermisst in der Vorlage

Man habe sich «im Grossen und Ganzen» an die Mustervorlage angelehnt, bestätigt Hansruedi Mosch, Gemeindepräsident von Buch am Irchel. Dabei hätte es durchaus noch mehr Spielraum gegeben, wie er sagt. Doch meist habe dies keinen Sinn gemacht. Die alte Gemeindeordnung sei entschlackt, aktualisiert und teils vorhandene Doppelspurigkeiten seien beseitigt worden. Auf die Frage, ob der Gemeinderat gewisse Dinge nicht anders als in der Vorlage geregelt hätte, antwortet Mosch mit Nein. Stattdessen hebt er die gute Zusammenarbeit im Flaachtal auch bei ­dieser Frage hervor, «auch ohne Fusion». So bildeten die Gemeindeschreiber von Berg und Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken eine Arbeitsgruppe und passten gemeinsam die Mustergemeindeordnung an.

Offenbar folgen die meisten Zürcher Gemeinden den Empfehlungen aus Zürich. «Nach unserem Dafürhalten haben alle Gemeinden, die uns bislang ihre Gemeindeordnung zur Vorprüfung eingereicht haben, unsere Mustergemeindeordnung als Vorlage verwendet und sich im Wesentlichen an den Muster­bestimmungen orientiert», schreibt Vittorio Jenni, stellvertretender Leiter des Gemeindeamts, auf Anfrage.

(Der Landbote)