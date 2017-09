Pfarrhaus-Krimi und weitere Kuriositäten

Für die aktuelle Ausstellung der Heimatkundlichen Sammlung Seuzach (HkS) haben die Verantwortlichen tief in der Vergangenheit gegraben. Zutage kamen der Pfarrhaus-Krimi aus dem 15. Jahrhundert und andere ungewöhnliche Gegebenheiten wie die katholische Garagen-Kirche. Nahezu 900 Jahre Heimat- und Kirchengeschichte konzentrieren sich auf das Thema «Glauben und Leben in Seuzach – vom Mittelalter bis heute». Der Anlass für den Ausstellungstitel war das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation.

Akribisch trugen die sieben Heimatkundler in der rund 15-monatigen Vorbereitungszeit historische Fotografien, Faksimiles und Original-Exponate zusammen, darunter eine Vorsängerpfeife aus dem 18. Jahrhundert und ein Faksimile der Ersterwähnung der Seuzacher Kirche im Jahr 1131. Mit der Reformation wurde im Kanton Zürich per Erlass der Wechsel zur reformierten Kirche durchgesetzt. Auch aus der damals katholischen Seuzacher Kirche wurde ein evangelisch-reformiertes Gotteshaus.

Vier Glaubensgemeinschaften

Die ersten Katholiken kamen erst mit der beginnenden Industrialisierung anfangs des 19. Jahrhunderts wieder nach Seuzach. Im Jahr 1930 waren rund 30 katholische Familien ansässig. In der Garage einer ehemaligen Spenglerei in der Stationsstrasse wurden ab Mitte der 1940-er Jahre bis zum Neubau der heutigen katholischen Kirche im Jahre 1972 die katholischen Gottesdienste abgehalten. Ein eher ungewöhnlicher Ort im Vergleich zu den prunkvollen katholischen Kirchenbauten. Auch die Gründung der Freien Evangelischen Gemeinde begann in den 1930-er Jahren mit privaten Stuben-Versammlungen. Ähnlich entstand einige Jahre früher die Neuapostolische Kirche; der Gottesdienst wurde ebenfalls in einer Privatwohnung abgehalten. Bis zur Gegenwart existieren in Seuzach die vier Kirchengemeinden.

Die Ausstellung stellt parallel zur Entwicklung der Glaubensgemeinschaften den Bezug zum sozialen Leben her. Auch die Verkündung amtlicher Nachrichten und Erlasse erging im Auftrag der Obrigkeit von der Kanzel. «Glaube und Geborgenheitsgefühl der Menschen vergangener Epochen möchte die Ausstellung in Erinnerung bringen», sagte Max Rüesch, Vorsitzender der HkS, am vergangenen Samstag vor den rund 50 Vernissagegästen im Alterszentrum im Geeren.

Eine qualitativ hochwertige Ausstellungsbroschüre mit vielen Bildern und Urkunden vermittelt detaillierte Informationen über dieses Stück Heimatgeschichte. «Jedes Mitglied hat ein geschichtliches Ressort für die Broschüre erarbeitet», sagte Hansjörg Brunner, der für die Herausgabe verantwortlich war. Anhand alter Urkunden wurde der Pfarrhaus-Krimi illustriert. Um 1480 hatte der katholische Pfarrer Heinrich Tettikofer trotz Zölibats zwei Kinder mit der Kellnerin Clara Wuestin. Ein Gericht verurteilte ihn zur Alimentenzahlung. Geraume Zeit später hob ein anderer Richter das Urteil auf. Daraufhin entschädigte sich die Kindsmutter durch Diebstahl aus Tettikofers Haus selbst. In damaliger Zeit hätte dies zur Todesstrafe gereicht, doch Clara Wuestin fand einen milden Richter.

«Glauben und Leben in Seuzach», bis 8. Oktober, täglich von 8 bis 19 Uhr, im Alterszentrum im Geeren. (Der Landbote)