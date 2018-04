Planeten wieder im Vormarsch

Dafür ist die so lange planetenlose Zeit nun endgültig vorbei: Am noch hellen Abendhimmel grüsst aus dem Westen der Lichtpunkt der Venus. Der «Abendstern» ist nach Sonne und Mond das dritthellste Gestirn am Firmament und ist von geübten Beobachtern sogar mit unbewaffneten Augen am Taghimmel zu sehen. Der Anblick im Fernrohr haut jedoch niemand aus den Socken: Das noch immer fast kreisrunde Scheibchen wirkt ziemlich langweilig. Das wird sich in den folgenden Wochen und Monaten ändern. Die Venus rückt näher an die Erde heran und gleichzeitig wandelt sich ihre Phase über eine «Halbvenus» bis zu einer Sichel dann im Herbst.

Saturn und Mars bieten in den ersten Apriltagen am Morgenhimmel ein kleines Spektakel, zieht doch der deutlich rot leuchtende Mars knapp zwei Vollmondbreiten südlich an seinem Kollegen Saturn vorbei. Und auch vom Planetenriesen Jupiter gibt es Gutes zu berichten, rückt doch sein heller Lichtpunkt jetzt schon wieder vor Mitternacht über die östliche Horizontlinie. Doch so richtig Freude wird er uns erst ab dem nächsten Monat bereiten.

Sternen-Frühling

Im Frühjahr setzen jeweils die Hauptsterne des Löwen (Regulus), Bärenhüter (Arktur) und Jungfrau (Spica) den Blickfang im Osten, während sich im Westen auch noch die letzten Wintersterne zurückziehen. Auch der aus Zenithnähe über unseren Köpfen leuchtende Himmelswagen gilt in dieser Lage als Bote der wärmeren Jahreszeit. An seinem zweiten Deichselstern Mizar lässt sich leicht unsere Sehschärte überprüfen, sollten wir doch problemlos das nahe stehende Sternchen Alcor erkennen.

Hoch am Osthimmel zeigt sich mit dem feinen, aber sehr sternreichen Sternbild «Haar der Berenike» eine besonders hübsche Formation. In ihr liegt auch ein benachbarter Galaxien-Haufen, der in einem Feld von etwa fünf Winkelgrad mehr als 1000 Milchstrassensysteme zeigt.

