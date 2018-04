Pnos darf nicht in Winterthur tagen

Für ihre diesjährige Generalversammlung hat sich die rechtsextreme Partei Pnos (Partei National Orientierter Schweizer) Winterthur ausgesucht. Heute Abend hätte im Zentrum Grüze, welches von der Freikirche Chile Grüze betrieben wird, ein Anlass mit 150 Personen stattfinden sollen.

Laut der Pnos-Homepage wurde der Anlass jedoch kurzfristig von den Betreibern des Zentrums Grüze abgesagt. Auf Anfrage bestätigt das Veranstaltungshaus die Absage. In einer kurzen Mitteilung vom Zentrum Grüze heisst es: «Es war unserem Mitarbeiter des Bereichs Vermietungen nicht klar, dass es sich bei der Pnos um eine politische Vereinigung handelt.» Als man dies dann doch noch bemerkt hatte, habe die Leitung der Freikirche beschlossen, dass die Benützung der Räume nicht zustandekommt. Dies habe man Mitte Woche der Pnos mitgeteilt.

Anwalt Landmann eingeschaltet?

Die Pnos beschwert sich auf ihrer Homepage über das Vorgehen: Der stellvertretende Vorsitzende der Sektion Zürich habe die Räumlichkeiten offiziell gemietet. Ausserdem habe die Pnos frühzeitig die Kantonspolizei Zürich über den Anlass informiert, «um allfällige linksextremistische Gruppierungen vom Zentrum Grüze fernzuhalten».

Weiter behauptet die Partei, man habe nun das Anwaltsbüro des bekannten Strafverteidigers Valentin Landmann eingeschaltet, man habe bereits Tausende Franken in den Anlass investiert. Die Generalversammlung wurde nun in den Mai verschoben. «Vielleicht ja trotzdem in Winterthur!?», heisst es dazu auf der Homepage. Das Anwaltsbüro Landmann konnte ein entsprechendes Mandat auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Pnos im Raum Winterthur ausgeladen wird. Vor einem Jahr plante die Partei einen Kampfsport-Kurs in der Nähe der Stadt, doch auch diese Mietverträge wurden vor der Veranstaltung wieder aufgelöst. (Der Landbote)