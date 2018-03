Präsident, nur wenn es sein muss

Wo ab kantonaler Ebene jedes politische Amt hart umkämpft ist, da nimmt der Wahlkampf auf Gemeindeebene manchmal schon fast grotesk zahme Züge an. So stehen die Rickenbacher vor der Wahl, einen von zwei Männern zum neuen Gemeindepräsidenten zu wählen, die beide das Amt nur ausüben wollen, weil sie von anderen dazu aufgefordert worden sind.

«Ich wehre mich nicht»

Letzte Woche fanden die Rickenbacher Flyer in ihren Briefkästen, auf denen ihnen Robert Hinnen (parteilos) als neuer Gemeindepräsident angepriesen wurde. Hinnen kandidiert offiziell als Gemeinderat bei den Wahlen vom 15. April. Er bekleidete bisher kein politisches Amt in der Gemeinde oder ausserhalb. Auf Nachfrage sagt er: «Der Flyer ist nicht von mir, sondern stammt von Personen aus meinem Umfeld. Ich kandidiere nicht offiziell als Gemeindepräsident.» Dies aus Respekt vor dem Amt und vor der Präsidentschaftskandidatur des bisherigen Gemeinderats Andy Karrer (parteilos).

«Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung mich zum Gemeindepräsidenten will, dann wehre ich mich nicht», sagt Hinnen. Er sei in der Vergangenheit schon einige Male für Ämter angefragt worden, habe jedoch immer abgelehnt, weil seine Kinder noch zu klein gewesen seien. Nun sei aber auch der Jüngste erwachsen. «Jetzt bin ich bereit zur Mitarbeit», sagt Hinnen.

Er habe das Gefühl, dass durchaus Bedarf bestehe und er spüre auch eine gewisse Unzufriedenheit im Dorf: «Aber man kann nicht kritisieren, wenn man nicht mithelfen will.» Der 49-Jährige arbeitet heute als Geschäftsführer von zwei Tochterfirmen der Firma Hasler, ursprünglich absolvierte er eine Lehre als Landwirt und war dann 15 Jahre an der Polizeischule der Kantonspolizei Zürich tätig. «Ich habe beruflich eine breite Basis und kenne sowohl die Seite der Verwaltung als auch die der Privatwirtschaft.» In Rickenbach sehe er in der Annäherung von beiden noch Potential.

Bei der Ressortzuteilung sei er völlig offen: «Es gibt nichts, was nicht gehen würde.» Als Politiker sähe er sich als Dienstleister der Bevölkerung. Persönlich peile er vorerst das Amt als Gemeinderat an: «Als Neueinsteiger direkt fürs Präsidium zu kandidieren, finde ich etwas überheblich.»

«Zufrieden als Bauvorsteher»

Der offizielle Kandidat fürs Gemeindepräsidium, Hochbauvorsteher Andy Karrer, sagt zur unerwartet aufgetauchten Konkurrenz: «Ich hätte Robert Hinnen den Vortritt gelassen, wenn er zuerst offiziell kandidiert hätte.» Karrer warnt aber auch, es brauche Respekt vor dem Amt als Gemeindepräsident. «Im Sinne von Erfahrung und Kontinuität fände ich es gut, wenn jemand das Präsidium innehat, der sich schon etwas auskennt.»

Er selbst habe sich sehr kurzfristig zur Kandidatur entschieden, nachdem die bisherige Präsidentin Bea Pfeifer im Januar bekannt gegeben habe, dass sie nicht erneut antreten werde. Nachdem niemand anderes im Rat ihre Nachfolge antreten wollte, habe er sich gemeldet, damit man der Bevölkerung einen Kandidaten präsentieren könne. «Ich bin aber eigentlich sehr zufrieden in meinem Ressort», sagt Karrer. Als Höhepunkte nennt er etwa die Liegenschaftsstrategie, die sich unter anderem mit der Zukunft des Gemeindehauses auseinandersetzt.

Er freue sich aber über die Chance, mit fast 58 Jahren noch einmal etwas Neues zu machen. «Andere gehen in den Turnverein, für mich ist das Amt der Ausgleich», sagt Karrer, der den Fitnesspark der Migros in Winterthur leitet. Mit den Dossiers und der Behörde sei er nach sechs Jahren im Rat vertraut und auch von Seiten der Verwaltung habe er Unterstützung für seine Kandidatur zu spüren bekommen.

Als Präsident würde er keine grossen Änderungen in der Gemeinde anstreben: «Der Gemeinderat sollte sich auf das Strategische fokussieren und das Operative einer starken Verwaltung überlassen.» Wichtig sei ihm, Sitzungen effizient zu leiten und Anliegen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Auch er sieht sich in der Rolle des Dienstleisters. ()