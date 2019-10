Radioaktives Gas in Winterthurer ­Häusern

Winterthur ist eine Radoninsel. Nirgendwo in den angrenzenden Gemeinden ist die Radonbelastung so hoch wie hier. In einer Liegenschaft in der Stadt wurde vor einiger Zeit der mit Abstand höchste Wert im Kanton gemessen: 5162 Becquerel pro Kubikmeter. Dieser Wert ist 17 Mal höher als der vom Bund 2018 neu festgesetzte Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter.

Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist das krebserregende, radioaktive Edelgas schweizweit für den Tod von jährlich bis zu 300 Menschen verantwortlich (Strassenverkehr 2018: 233 Tote). Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs-Todesfälle. Ein solcher Tod wäre vermeidbar. Denn das Gas, das vom Boden durch undichte Stellen ins Gebäudeinnere dringt, lässt sich durch Sanierungsmassnahmen beseitigen.

Eine Umfrage bei Immobilienunternehmen in Winterthur zeigt, dass offenbar nicht alle die Radongefahr gleich ernst nehmen. Mehrere Firmen antworteten trotz mehrmaliger Nachfrage nicht.

Eine Antwort gab es aber von der Siska Heuberger Holding AG. «Es wurden bisher noch keine Radonmessungen durchgeführt und es sind auch keine geplant», sagt Pablo Caravatti, Leiter Immobilienbewirtschaftung. «Aufgrund der Bauweise mit betonierten Bodenplatten gibt es in unseren Liegenschaften keine Keller mit Naturböden.» Deshalb könne man davon ausgehen, dass es schon im Keller keine «nennenswerten Radonkonzentrationen» gebe.

Gas dringt durch Betonrisse

«Das ist zu kurz gegriffen», findet der Kanton und sieht hier einen Denkfehler. «Denn das radioaktive Edelgas Radon kann auch durch kleinste, kaum sichtbare Ritzen in Betonböden durchdringen», sagt Nadia Vogel, Sektionsleiterin Strahlung bei der kantonalen Baudirektion. «Wir empfehlen den Immobilienbesitzern in Winterthur deshalb proaktiv zu handeln und mittels Dosimetern die jeweilige Radonbelastung in ihren Liegenschaften zu messen.»