Raub auf Buschauffeur

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, stieg gegen 03.40 ein unbekannter, bewaffneter Mann in den am Bahnhof wartenden Bus und verlangte vom Chauffeur die Herausgabe von Bargeld. Der Täter ging daraufhin mit wenigen hundert Franken zu Fuss in unbekannte Richtung davon.

Weder der Chauffeur, noch die Passagiere wurden bei der Tat verletzt.

Der Täter ist ungefähr 170 Zentimeter gross und schlank. Er trug eine weisse Fleece-Jacke sowie dunkle Hosen. Sein Gesicht verdeckte er mit einem dunklen Schal oder einer dunklen Wollmütze.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen. (dz)