Raum als verbindendes Thema

Raum ist gemäss Oxyd-Kuratorin Daniela Hardmeier das verbindende Thema. Aber auch das trennende, möchte man ergänzen. Und beim Gang durch die Ausstellung wird rasch deutlich, dass andere spannende Aspekte wie Entwicklungen und Veränderungen, Imagination und Denkappelle das Spektrum dieser sehr differenziert eingerichteten Ausstellung erweitern.

Die Wahl der Künstler Theres Wey und Thomas Rutherfoord hat Hardmeier noch von ihrem Vorgänger Gerhard Piniel übernommen. Die Werkauswahl hingegen traf sie selbst nach Atelierbesuchen. Dass sie bei der 63-jährigen Wey auch ältere Arbeiten auf Papier berücksichtigt hat, bereichert die Sicht um schöne Überraschungen. Doch der Blickfang bleibt ihre jüngste Malerei, die im Vergleich zu früher zu explodieren scheint.

Musste man die Wahrnehmung jeweils auf den Nanomessbereich einstellen, so hat sich Wey auf dem grossen Format aus der Mikrozone heraus bewegt. Und nun bewegt sie sogar den mit Baumwolle bespannten Keilrahmen, lässt die dünne, citronfarbene Gouache in alle Richtung fliessen, indem sie den Bildträger anhebt und wendet. Ein wunderbares Netz von kontrollierter Zufälligkeit breitet sich aus und erzeugt räumliche Illusionen. An der Wand aufgehängt, mäandrieren die Farbverläufe zuweilen horizontal – ein kapriziöses optisches Spiel mit der Schwerkraft.

Zusätzlich zur Gouache verwendet sie eine weissgraue, deckende Gipsmischung (Gesso); auffallend ist, wie viel Raum Wey der unbearbeiteten Baumwollfläche zugesteht; diese Leere ist geradezu provokativ. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass Wey immer noch im sicheren Rahmen der über ein halbes Jahrhundert alten amerikanischen Farbmalerei experimentiert.

Klatsche für den Kritiker

Und Thomas Rutherfoord? Der 61-jährige Künstler stand mit seiner abstrahierend-geometrisierenden Malerei im Verdacht der gepflegten Salonmalerei. Nun erteilt er dem Kritiker eine umfassende Lektion. Eine solche Klatsche erträgt man gerne. Denn Rutherfoord hat mit der schwarzweissen «Kiesgrube» (2017) eines der schönsten industriellen «Landschafts»-Bilder überhaupt geschaffen: filigran, ornamental und atemberaubend präzise. Sein feiner Bildzauber beglückt. Zudem komponiert er in seiner aktuellen Architekturmalerei so raffiniert, dass man staunt.

Seine älteren Tuschzeichnungen überzeugen durch die Verwandlung von Landschaft in meist lineare Arabesken, aus denen eine be­eindruckende Vorstellungskraft spricht. Architektur spielt in seinem Œuvre eine zentrale Rolle. In seinen beiden Acrylbildern «Ruhtalstrasse» hat er freilich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wie er nun Raum und Fläche organisiert, dabei das banale Mehrfamilienhaus geometrisch auf das Wesentlichste reduziert und mit der verspielten schwarzen Silhouette einer alten Villa kontrastiert und, um das Bild perfekt zu machen, einen pink blühenden Baum im Stile von Andy Warhol einfügt – das ist so etwas wie eine Neuinterpretation der Pop-Art und Ironie im Quadrat.

Atmosphärische Präsenz

Der 35-jährige Michael Etzens–perger wurde von Hardmeier zu seiner ersten Winterthurer Einzelausstellung eingeladen. Der Repräsentant der jüngeren Generation bespielt den langen Raum und das Kabinett und greift dabei auf Ideen aus früheren Ausstellungen zurück. Bereits anlässlich der letzten Dezemberausstellung in der Kunsthalle fiel der Absolvent der Zürcher Kunsthochschule mit einer eindrücklichen Foto-Installation mit aktuellem politischem Hintergrund auf (er bezog sich auf Zerstörung von Denkmälern in Syrien).

In der erschreckend schönen Rauminstallation «1. SAM 17» im Oxyd thematisiert er anhand der David-und-Goliath-Erzählung aus dem Alten Testament unter anderem die Ambivalenz von Schwäche und Stärke. Inspiriert durch Davids Steinschleuder, hat er im abgedunkelten Raum eine hängende Skulptur aus schwarzen Seilen geschaffen. In dieser Raumzeichnung leuchten gespenstisch nackte Glasbirnen.

Die Inkjetprints an den Wänden verstärken die Folter- und Terroratmosphäre. Anders als etwa Thomas Hirschhorn, der mit medialen Horroraufnahmen schockierte, verdeckt Etzensperger hier das Bildmotiv beinahe vollständig mit einem schwarzen Siebdruck. Dadurch entzieht er dem Betrachter wesentliche Informationen. Dieser muss sich aus den wenigen Fragmenten sein «eigenes» Bild konstruieren, das aus lauter Vermutungen besteht und daher eine sehr unsichere Basis hat. Das erinnert doch an unsere mediale Alltagserfahrung. Freilich liegt die herausragende Qualität dieser Installation in ihrer unheimlich intensiven räumlichen und sinn­lichen Präsenz.

In idealistischer Mission

Die visuellen Anspielungen und Andeutungen als Reflexionsappelle bleiben indes diffus. Ohne Begleittext könnte man aus «1. SAM 17» kaum filtrieren, dass Etzensperger Fragen zu «List und Tücke, Manipulation und Missbrauch, Faszination und Schrecken» umkreise. Doch solche dem Werk übergestülpten Denkprogramme gehören zur Praxis einer in Kunstakademien sozialisierten Generation. Und wäre, grundsätzlich gefragt, statt einer statischen Installation nicht die Performance die angemessenere Gattung, um die Dialektik von Stärke und Schwäche dynamisch zu visualisieren?

Aber nicht nur Etzensperger, viele andere, auch berühmtere Kollegen (etwa an der Biennale Kulturort Weiertal) überfordern sich und ihre Arbeiten. Insbesondere wenn sie sich in idealistischer Mission auf das Feld der Gesellschaftspolitik wagen und dort den Aufklärer und Kritiker markieren.

Bis 15. Oktober. Kunsträume Oxyd, Wieshofstrasse 108. Fr/Sa 14—17, So 11—16 Uhr. Begleitprogramm unter www.oxydart.ch. (Der Landbote)