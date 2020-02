Realschulhaus soll «ausgekernt» werden

«I like to move it» habe durch das beste Verhältnis von Aufwand und Ertrag überzeugt. Das sagen Gemeinderat Hansruedi Langhart und Schulpfleger Thomas Erzberger. Beide waren Teil der Fachjury, die das Projekt ausgewählt hat. Das Architekturprojekt soll die Probleme lösen, die beim Realschulhaus in Unterstammheim bestehen.

Ursprünglich eingereicht worden waren 26 Ideen, fünf wählten die Zuständigen aus, vier reichten eine vertieftere Bewerbung ein, und «I like to move it» machte das Rennen («Landbote» vom 11. Februar). Am Freitagabend und am Samstagmorgen konnte die Bevölkerung sich die vier Finalisten ansehen und sich von den Verantwortlichen Details zum Sieger nennen lassen.

«Der Umbau wird einiges an Flexibilität verlangen.»Thomas Erzberger, Schulpfleger und Mitglied der Fachjury

Obwohl: Details wäre zu viel gesagt. Denn noch besteht erst ein grobes Projekt. «Es sind Skizzen und Ideen, noch keine fertigen Pläne», betonte Erzberger. Der nächste Schritt sei, ein Vorprojekt zu erarbeiten, für das Anpassungen vorgenommen würden. Dann stimme die Stammheimer Bevölkerung über einen Projektierungskredit ab und schliesslich auch noch über den Projektkredit für den Bau. Dieser dürfte frühestens 2022 beginnen.

Brandschutz erfüllt

Sicher sagen lasse sich, dass «I like to move it» von Meyer Stegemann Architekten in Schaffhausen die Vorgaben bezüglich Brandschutz erfülle. Ein externes Fachbüro habe dem Siegerprojekt attestiert, dass es die gesetzlichen Vorgaben erfülle.

Die Information am Wochenende fand im Singsaal des Realschulhauses statt. Hansruedi Langhart zeigte nach oben: «Die Decke beispielsweise ist aus Holz, sie ist nicht mehr zulässig und wird sicher ersetzt». Und ergänzt: «Fehlende Massnahmen für den Brandschutz sind der Hauptgrund für die geplante Sanierung». Statt aber ein Konzept nur auf dies bezogen zu erarbeiten und teure Massnahmen zu ergreifen, lohne sich eine Sanierung im ohnehin renovierungsbedürftigen Gebäude.

Zwei neue Klassenzimmer

Rund fünf Millionen Franken waren die Vorgabe für die Architekturbüros. Mit rund einer halben Million Franken alleine für den Projektierungskredit rechnen die Verantwortlichen. Ob das grobe Kostendach eingehalten werden könne, zeige sich aber erst noch. Denn äusserlich sind die Veränderungen klein: Ein Anbau mit zwei zusätzlichen Klassenzimmern ist geplant, und der bisher nur überdachte Platz zwischen Schulhaus und Sporthalle soll zu einem Raum werden, dem neuen Singsaal. Innen aber sei einiges zu tun. «Das Gebäude dürfte ziemlich ausgekernt werden», so Langhart. Technik, Isolation, Fenster, Decken und Böden – es sei einiges zu erneuern am Gebäude mit Baujahr 1969.

Ein weiterer Grund für den Umbau sei, dass das Gebäude heute nicht behindertengerecht sei. Ein Lift, der die drei Stockwerke abdeckt, soll dieses Problem lösen.

«Fehlende Massnahmen für den Brandschutz sind der Hauptgrund für die geplanteSanierung.»Hansruedi Langhart, Gemeinderat und Mitglied der Fachjury

Im laufenden Betrieb

Ob die Bauarbeiten während des Schulbetriebs stattfänden, wollte ein Interessierter wissen. Um dies abschliessend zu beantworten, sei es noch zu früh, antwortete Schulpfleger Erzberger. Es sei aber davon auszugehen, dass im laufenden Betrieb gearbeitet werde und besonders intensive und lärmige Arbeiten in den Ferien ausgeführt werden. «Der Umbau wird einiges an Flexibilität verlangen», sagte er. Sei es bei Verschiebungen innerhalb des Realschulhauses, in das Sekundarschulhaus auf der gegenüberliegenden Seite oder wenn nötig auch an einen anderen Standort, beispielsweise nach Waltalingen.

Gemeinderat Langhart blickte in eine mögliche Zukunft. «Heute haben wir vier Schulstandorte in Stammheim», sagte er. Auch wenn jetzt noch nichts dafür spreche, sei es doch möglich, dass dies irgendwann zu viel sei. Der Standort in Unterstammheim würde in diesen Szenario aber behalten. Denn: «Die Schulhäuser hier sind zentral gelegen und nahe beim Bahnhof.»

Nicht saniert werden muss das Sekundarschulhaus auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Das historische Gebäude sei in gutem Zustand und stehe unter Denkmalschutz, sagte Langhart.