Reiterin verschenkt Zeit mit Pferd

Wallende Mähnen, Cowboyhut und Westernsattel: Nicole Mörgeli aus Hofstetten lebt den Traum vieler kleiner Mädchen und Jungen: Sie hat ein eigenes Pferd. «Mein erstes Pony bekam ich, als ich in der dritten Klasse war», sagt die 24-Jährige. «Ich hatte das Glück, mit Pferden aufzuwachsen, was ein grosses Privileg ist.»Dieses Glück möchte sie teilen. Zum dritten Mal schon macht sie deshalb bei der vorweihnachtlichen Facebook-Aktion «Schenke Kindern Zeit mit Pferden» mit. Im ganzen deutschsprachigen Raum bieten Pferdebesitzer dabei an, dass Familien, die es sich nicht leisten könnnen, ihren Kindern Reitunterricht zu bezahlen, kostenlos Zeit mit ihren Pferden verbringen dürfen: Beim Putzen, Streicheln, Führen oder Reiten.

Sprachlose Kinder

Mörgelis erste Ausschreibung an der Aktion in der Weihnachtszeit im Jahr 2016 verlief zäh. «Erst meldete sich niemand, dann kam eine Familie nicht, obwohl wir einen Termin vereinbart hatten.» Es sei gar nicht so einfach, die richtigen Personen zu erreichen. «Als Reiterin hat man oft Facebook-Kontakte zu anderen Reitern.» Aber die Aktion richte sich ja genau an Leute, die noch keinen Zugang zu Pferden hätten. Dieses Jahr hat sie ihren Post auch in der Elgger Facebook-Gruppe platziert und so Interessenten gefunden.

«Die Mädchen waren sprachlos, als sie dann bei mir auf dem Hof standen und erfuhren, dass sie jetzt reiten dürfen.» Nicole Mörgeli, Westernreiterin

Obwohl der Anfang schwer war, Mörgeli blieb dran und brachte bisher schon mehrere Familien mit ihrer 8-jährigen Stute Onida zusammen. «Das war sehr schön.» Die Kinder seien oft hin und weg, wenn sie mal reiten dürften. Einmal habe ein Vater seine drei Töchter mit dem Besuch bei Onida überrascht. «Die Mädchen waren sprachlos, als sie dann bei mir auf dem Hof standen und erfuhren, dass sie jetzt reiten dürfen», erzählt Mörgeli.

Darum opfert sie auch dieses Jahr wieder ihre Freizeit, um Kindern ein paar glückliche Stunden in Pferdegesellschaft zu bieten. So sehr als Opfer sieht Mörgeli ihr Angebot aber nicht: «Ich bin ja sowieso im Stall, da sind die Besuche auch für mich eine schöne Abwechslung.» Und Onida habe auch immer Freude an den Kindern. «Sie geniesst es richtig, so bewundert und gehätschelt zu werden», sagt Mörgeli und lacht. Denn sonst habe die Stute, mit der die Westernreiterin auch an Turnieren teilnimmt, eher ein anstrengendes Trainingsprogramm. «Mit den Kindern kann sie es gemütlich nehmen und wird erst noch richtig verwöhnt.»

«So nette Anfragen»

Eigentlich richtet sich die Facebook-Aktion an finanziell benachteiligte Familien. «Aber das habe ich bei meiner Ausschreibung bewusst weggelassen», sagt Mörgeli. Denn vielleicht würde es eine Familie abhalten, sich zu melden, wenn sie damit zugeben müsste, dass es ihr finanziell schlecht geht. «Und die Gründe, warum man Kindern keine Reitstunden ermöglichen kann, sind vielfältig», sagt die Primarlehrerin. Darum richtet sie ihr Angebot einfach an Kinder, die sonst «keine Möglichkeit haben, reiten zu gehen».

Und eigentlich würde man jeweils ein Kind für die geschenkte Pferdezeit auswählen. Aber auch das nimmt Mörgeli nicht so genau: «Ich habe so nette Anfragen erhalten, dass auch dieses Jahr wieder mehrere Familien zu Gast sind.» (Der Landbote)