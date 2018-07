Routiniertes Leiden auf dem Balkon

Die letzten Minuten: surreal. Penalty oder nicht? Und nimmt der Schiri die Rote Karte zurück? Es sind Fragen, die den Puls hochtreiben. Normalerweise. Aber in der 94. Minute, nach Ablauf der Nachspielzeit? Da ist man nur noch Zeuge der Fifa-Bürokratie. Die Rote Karte bleibt stehen. Den Penalty nimmt der Unparteiische zurück. Aus dem Freistoss wird nichts, aber auch nicht aus dem Weiterspielen. Abpfiff.Auf dem Fussballkon, der Terrasse über dem Bistro der Alten Kaserne, springen ein paar auf. «Huere Tubel, jetzt pfiift dä ab!», ruft einer. Es ist ein Betrug! Wenn nicht an der Schweiz, dann mindestens an der Dramaturgie.

Geballte Ladung Neutralität

Rückblende: 90 Minuten zuvor ist die Stimmung noch gut, die Nervosität verfliegt rasch in der ersten Halbzeit. «Es wird ein ­Geduldsspiel werden», sagt SRF-Moderator Sascha Ruefer. Übersetzt: Das Spiel ist langweilig. Ideenlosigkeit in Gelb und Rot, eine Partie vier gewinnt, die auf ein Unentschieden hinausläuft.

Der Balkon ist gut gefüllt, kein Sitzplatz mehr frei, hier, wo in der Vorrunde manchmal nur ein halbes Dutzend Leute zuschauen. Es ist der Offspace der Public Viewings, keine 200 Meter von der Reithalle entfernt. Hier gibt es keine «Schweiz ist geil»-T-Shirts, keine Kriegsbemalung. Nur da und dort ein Originaltrikot. Einer trägt auch eine Fahne – wie ein Cape auf den Rücken gebunden. Warum nicht! Einen Superhelden könnte die Schweiz jetzt auch auf dem Feld brauchen.

30 Sekunden verzögert

28. Minute. Da ist er. Yann Sommer fliegt, rettet furios gegen Marcus Berg. Dann plätschertdie Partie wieder. Schweiz und Schweden, zwei neutrale Länder. «Ob ich in der blauen Zone gebüsst werde, wenn ich während des Spiels stehen bleibe?», fragt einer. «Der Stadtpolizei wäre das zuzutrauen.»

32. Minute, Schweizer Flanke ins Nichts. Einer, der vom Klo kommt, sieht es auf der Zusatzleinwand im Treppenhaus und zuckt mit den Achseln. Ob er merkt, dass er die Vergangenheit gesehen hat? Das Signal, innen im Haus, ist 30 Sekunden verzögert. Nur auf dem Balkon gibt es eine Art Gegenwart und Emotionen, zumindest in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Die Schweiz legt endlich etwas zu. Kommt zu einer echten Chance. «Naaii» –im Chor ausgestossen. Hände am Hinterkopf, einige mit Zigarette. Dann zieht ein Schwede Johan Djourou fast die Hose aus. Jetzt ist Stimmung auf dem Balkon.

Skischuh-Schweden

Pause. Kleine Umfrage. Der Tenor: Ja, doch, das kommt schon. «Die Schweden spielen, als hätten sie Zoggeli an den Füssen», sagt einer. «Dann müssten es aber Holländer sein», wird er korrigiert. «Also gut, dann eben Skischuhe.» Aber er findet, gegen die müsste man den Match gewinnen.

Im Publikum, mit Pilotenbrille, sitzt auch Stadtrat Nicolas Galladé (SP). Es sei zu früh für eine Analyse, sagt er. Japan gegen Belgien sei bis zur Pause auch eher langweilig gewesen! So spektakulär jedoch wird es nicht. 51. Minute. Guter Pass auf Ricardo Rodriguez, jetzt drückt die Schweiz. Und Ruefer hat eine Eingebung: «Diese Schweden sind keine Übermannschaft, die sind zu knacken.»

Dann die 65. Minute, Emil Forsberg zieht in die Mitte, schiesst. Manuel Akanji fälscht den Ball ab – unhaltbar für Sommer. Ist er das wieder, der Achtelfinal-Fluch? Ein abgefälschter Schuss und viel Zermürbearbeit, das reichte den Schweden in der WM-Barrage schon, um Italien auszuschalten. Eine knappe halbe Stunde bleibt, bittersüsse Minuten mit Hoffen und Bangen könnten es sein. Aber es läuft schon ein anderes Protokoll ab. Rauchwolken steigen auf, und mit ihnen verflüchtigt sich die Zuversicht. Zu vertraut ist die Situa­tion. 76. Minute. Schweden-Schwalbe. Der Protest auf dem Balkon bleibt verhalten. «So jetzt», ruft einer, als die Schweiz wieder losstürmt.

Kein Lustig mehr, kein Lang

In der 82. Minute ist dann fertig Lustig. Der schwedische Internationale geht vom Feld. Das Spiel um Zeit beginnt. Ereignisarme Minuten. Drinnen, im Treppenhaus, spielt eine Familie Tischfussball. Der Sohnemann – blond wie ein Schwede – steht auf einem Stuhl. Seine Beine sind noch zu kurz – wie die Beine der Schweizer. Dann eben mit dem Kopf! 91. Minute, Haris Seferovic! Aber der Schweden-Hüter Robin Olsen hält!

Es folgt der Abgesang. Michael Lang fliegt vom Platz. «Sauerei», ruft einer auf dem Balkon, aber die Emotionen sind längst weg. Nach dem Abpfiff stampfen einige missmutig davon. Andere grinsen, klopfen Sprüche – es ist der Galgenhumor von Routiniers. Und der kleine Blondschopf spielt immer noch Tischfussball.

(Landbote)