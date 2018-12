SVP verliert 1.-August-Feier

Ein Handörgeli spielt, Bratwürste brutzeln und schliesslich stimmt der Männerchor Landenberg zur Nationalhymne an. Die rund 300 Gäste erheben sich, unter ihnen singt auch ein prominenter Gast mit: SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Die örtliche SVP hatte ihn für die 1.-August-Feier 2016 als Festredner eingeladen. Selbst das Schweizer Fernsehen berichtete damals über die stimmungsvolle Feier in Turbenthal.Die SVP organisierte nach diesem Erfolg auch die Feiern in den Jahren 2017 und 2018. Als Redner waren SVP-Regierungsrat Markus Kägi und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli eingeladen.

Im nächsten Jahr wird es trotzdem keine Neuauflage geben. Der Gemeinderat überlässt die Organisation dem Frauenforum Tösstal und Umgebung. Dieses hatte sich erstmals ebenfalls darum beworben, den Anlass durchführen zu dürfen.

Freude verloren

Bei der SVP löst dieser Entscheid, den die Partei im «Tössthaler» publik machte, Enttäuschung aus. «Warum soll man einen Anlass anderweitig vergeben, wenn man zufrieden ist?», fragt Eliane Curiger-Hiestand, Präsidentin der örtlichen SVP, rhetorisch. Sie hätte sich eine grössere Wertschätzung seitens des Gemeinderats gewünscht. «Einige unserer Mitglieder hatten schon Ferien eingegeben und Festredner angefragt.» Nach drei Feiern hintereinander habe sich vieles eingespielt und der Aufwand für die Organisation wäre nicht mehr gleich gross gewesen wie in den ersten Jahren. Eliane Curiger-Hiestand kann sich derzeit nicht vorstellen, sich übernächstes Jahr wieder um den Anlass zu bewerben. «Der Entscheid des Gemeinderats war ein Dämpfer für viele Parteimitglieder», sagt sie. «Die Freude ist wohl verloren gegangen.» Mit dem Frauenforum habe die Enttäuschung aber nichts zu tun. «Es ist uns klar, dass wir nicht auf ewig Anspruch haben.» Die Absage des Gemeinderats, ohne mit ihr vorher das Gespräch zu suchen, habe sie jedoch überrascht und enttäuscht.

Beitrag von der Gemeinde

FDP-Gemeindepräsident Georg Brunner kann die Enttäuschung der SVP-Mitglieder nachvollziehen: «Sie haben die Feier jeweils gut organisiert.» Dennoch wolle der Gemeinderat auch anderen Vereinen oder Parteien die Möglichkeit bieten, sich am 1. August zu präsentieren. Die Gemeinde unterstützt die Veranstalter seit 2017 mit pauschal 3000 Franken und stellt bei Bedarf die Infrastruktur beim Werkhof zur Verfügung. «Es sind alle herzlich eingeladen, sich darum zu bewerben», sagt Brunner weiter. Das Frauenforum habe dies dieses Jahr erstmals getan. «Der Entscheid ist daher nicht gegen die SVP gerichtet, sondern für das Frauenforum. Es ist schade, dass die SVP nun eingeschnappt ist.»

Aufbruchstimmung herrscht hingegen beim Frauenforum Tösstal und Umgebung: «Wir wollen ein Fest für alle veranstalten», sagt Präsidentin Cornelia Oelschlegel. Ein konkretes Programm gibt es für die 1.-August-Feier zwar noch nicht. «Die Vorbereitungen laufen aber auf Hochtouren.» Wie in den letzten Jahren soll der Anlass tagsüber stattfinden und auch Familien mit Kindern ansprechen.

An der 1.-August-Feier will das Frauenforum auf sich aufmerksam machen. Seit seiner Gründung im Herbst 2017 ist es im Aufwind und zählt inzwischen 43 Mitglieder. Ein Erfolg für das Forum waren die Erneuerungswahlen im Frühling. Der Frauenanteil in den Tösstaler Behörden hat sich seither mehr als verdoppelt. Fünf Frauen schafften neu den Sprung in die Behörden. Am 16. Januar organisiert das Forum eine Podiumsdiskussion, an welchem sich Turbenthaler Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat präsentieren können. Ziel des Forums ist es, politisch und gesellschaftlich interessierte Frauen zu vernetzen und ihre Vertretung in den Behörden zu stärken.

An der 1.-August-Feier 2016 sagte Bundesrat Ueli Maurer: «Die Schweiz lebt nur dann, wenn die ganz gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger sagen: Hey, ich mach es!» Die Mitglieder im Frauenforum haben offenbar genau zugehört. (Landbote)