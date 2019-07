Sachschaden bei zwei Verkehrsunfällen

Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, ereignete sich am Samstag der erste Unfall mit Sachschaden gegen 9 Uhr. Ein 73-jähriger Personenwagenlenker fuhr von einem Feldweg herkommend auf die Riedhofstrasse. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 90 beabsichtigte er links abzubiegen. Dabei gewährte er einem auf der Riedhofstrasse ind Richtung Riet fahrenden, 22-jährigen Personenwagenlenker den Vortritt nicht. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen von rund 20'000 Franken.

Roller fährt in parkierenden Lieferwagen

Am gleichen Tag, um zirka 12.25 Uhr, ereignete sich in der Nähe der Liegenschaft Grüzefeldstrasse 1 eine Kollision zwischen einem Roller und einen Lieferwagen, wobei ebenfalls Sachschaden entstand. Ein 44jähriger Lieferwagenlenker fuhr zur dortigen Mc- Donald’s-Filiale und wollte rückwärts in ein Längsparkfeld parkieren. Ein nachfolgender 45-jähriger Rollerlenker bemerkte das Fahrmanöver zu spät, sodass die beiden Fahrzeuge gegeneinander prallten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in der Höhe von ca. Fr. 2'000 Franken. (ani/Stadtpolizei Winterthur)