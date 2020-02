Samir Leuppi Winterthurer Sportler des Jahres

Es herrschte etwas Verwirrung um die Wahl des Winterthurer Sportlers oder eben der Sportlerin des Jahres 2019. Denn entschieden wurde durch die Höhe des Lärmpegels beim Applaudieren durch die rund 200 im Salzhaus anwesenden Athletinnen und Athleten, die ihm Rahmen der Winterthurer Sport-Ehrung ihrerseits für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden waren.

Als Sportler des Jahres 2019 standen der Schwinger Samir Leuppi, die Unihockeyanerin Margrit «Mäggi» Scheidegger und der junge Boxer Sem-Redai zur Wahl. Der 20-Jährige Schweizer Meister im Federgewicht hatte akustisch am wenigsten Unterstützung im Saal. Er ist noch jung und wird womöglich weitere Chancen bekommen.

Eine Frage des Lärms

Aber wer hatte gewonnen? Leuppi, Kranzgewinner am Eidgenössischen Schwingfest in Zug, oder Scheidegger, die Primarlehrerin aus Winterthur und 96-fache Nationalspielerin, die im Dezember an einem Stück Sportgeschichte mitschrieb, als die Schweizerinnen in Neuchâtel WM-Silber holten. Das Messgerät zeigte 41 Punkte für Leuppi an, 39 für Scheidegger, aber gefühlt war es für viele im Saal eher umgekehrt und es gab Proteste. Bernard Thurnheer und Stefan Nägeli, die beiden souveränen Moderatoren des Abends, entschieden sich unter Zustimmung von Stadtpräsident Mike Künzle spontan für ein Stechen. Diesmal war das Ergebnis eindeutig: 43 Punkte für Leuppi, 39 für die Spielerin der Red Ants. Verdient hätten es gewiss beide, aber es konnte eben nur einen Sieger geben.

Doch der stämmige Schwinger war im Salzhaus gar nicht anwesend. Samir Leuppi weilt mit seiner Trainingsgruppe zehn Tage lang zur Saisonvorbereitung an der Wärme auf Fuerteventura. Er versuchte zwar, einen Flug zurück in die Schweiz zu organisieren. Aber das liess sich nicht realisieren. Doch die Organisatoren der Sport-Ehrung, die Sportstiftung Winterthur, die Stadt-Winterthur und die Panathlon-Club Winterthur, hatten an alles gedacht. So übermittelte Leuppi seinen Dank an die Wählerinnen und Wähler und seine Grüsse per vorproduzierter Video-Botschaft.

Endlich «Eidgenosse»

Samir Leuppi, im Salzhaus von seinem Bruder Karim vertreten, hat ein glänzendes Jahr 2019 hinter sich. Er gewann das Zürcher Kantonalschwingfest, den Eschenberg-Schwinget, den Gibelschwinget und den Pfannenstiel-Schwinget. Nichts aber war so bedeutend wie die erstmalige Auszeichnung mit einem Kranz am Eidgenössischen Schwingfest. Denn an den vorangegangenen Eidgenössischen in Burgdorf 2013 und Estavayer-Le-Lac 2016 musste er verletzungsbedingt passen. In Zug nun hat es endliich geklappt. Leuppi wurde im 11. Rang klassiert und durfte das Eichenlaub in Empfang nehmen. Ob für den 27-jährigen Winterthurer, der mittlerweile in Finstersee lebt, noch mehr möglich ist, wird die Zukunft weisen.