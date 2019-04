Samir Leuppi triumphiert auf dem Eschenberg zum vierten Mal

Samir Leuppi gewann zum vierten Mal nach 2015, 2016 und 2018 den Eschenberg-Schwinget ob Winterthur. Im Schlussgang setzte sich der Lokalmatador vom Schwingklub Winterthur nach 8:30 Minuten gegen Marcel Bieri (Edlibach) durch, den favorisierten Gastschwinger vom Schwingklub Ägerital.

«Mir war bewusst, dass er den Schlungg versuchen wird, und ich konnte ihn kontern.»Samir Leuppi,

vierfacher Festsieger

auf dem Eschenberg

«Ich wusste, dass ich mit seiner Schwing-Art nicht gut klarkommen würde. Ebenfalls war mir bewusst, dass er den Schlungg anwenden wird, so war ich bereit und konnte diesen kontern», erzählte Leuppi noch ausser Atem nach seinem Festsieg. Der leicht angeschlagene technische Assistent der Transportpolizei sagt nur einen Tag vorher, es sei nicht sicher, ob er den Tagessieg holen werde, da doch einige favorisierte Schwinger auf der Liste standen und er auch noch mit einer Verletzung zu kämpfen hat. Verletzt fehlten dann aber Christoph Odermatt (Schwingklub Zürich Oberland), Shane Dändliker (Schwingklub Zürichsee rechtes Ufer) und der Thurgauer Oldie Stefan Burkhalter (Schwingklub am Ottoberg), die alle drei zu den MitFavoriten gehörten.

Vier Siege in vier Gängen

Dass Leuppi im Schlussgang ist, stand schon nach dem vierten Gang fest, da er als Einziger mit vier Siegen im Notenblatt dastand. In der ersten Begegnung musste der Gast aus dem Welschland, Vincent Roche, daran glauben. Danach bodigte Leuppi der Reihe nach Tobias Burkhard (Forch), Benjamin Nock (Turbenthal), und Christian Bieri (Edlibach), den Bruder des Schlussgangteilnehmers. Auch im fünften Kampf, dem Zürcher-Duell gegen Nicola Wey (Stäfa) hatte Leuppi klar die Oberhand. Er stand mit 49.50 Punkten im Schlussgang.

Sein Kontrahent Marcel Bieri startete mit einem Unentschieden gegen den Zürcher Oberländer Fabian Kindlimann in den Tag. Nach diesem nicht sehr optimalen Auftakt verbesserte sich Bieri und er gewann die weiteren vier Kämpfe ohne grosse Probleme. Weil Leuppi 1.50 Punkte Vorsprung auf Bieri hatte, musste ausgeschwungen werden. Auch diesen Kampf konnte Bieri gewinnen, sogar mit der Höchstnote 10.00. Der Teilverbandskranzer landete nach dem verlorenen Schlussgang, dem siebten Kampf für ihn an diesem Tag, auf dem zweiten Platz mit genau 58.00 Punkten.

Weitere Auszeichnungen für den Schwingklub

Der beste Schwinger nach Leuppi aus dem Winterthurer Stadtklub war Philipp Lehman aus Humlikon. Der zweifache Kranzschwinger gewann gleich den ersten Gang, musste bereits aber schon im zweiten untendurch. Die darauffolgenden zwei Begegnungen konnte er wieder für sich entscheiden. Gegen den späteren Schlussgangteilnehmer Marcel Bieri hatte der Zimmermann keine Chance mehr und verlor den Kampf. Als guten Abschluss am Heimspiel liess Lehmann seinen Gegner im letzten Gang am Sägemehl schnuppern. So erreichte er 56.75 Punkte und den Schlussrang 5c.

Nur einen Rang hinter Lehmann, auf dem Rang 5d, landete Michi Hari mit 56.75 Punkten. Der Hettlinger gewann gegen die ersten zwei Kontrahenten, musste sich aber in den zwei weiteren Kämpfen gegen die Teilverbandskranzer Tobias Riget (Schänis) und Vincent Roch (Constantine) das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Die fünfte und die sechste Begegnung entschied er zweimal mit der Höchstnote überzeugend für sich. Ebenfalls nicht weit hinter Hari landete Christian Lanter mit 56.50 Punkten auf Rang 6c. Der Kollbrunner konnte drei Siege für sich verbuchen, einmal musste er tauchen. Zweimal jedoch konnte er dem Gegner standhalten und holte immerhin ein Remis heraus.

Auch Beda Arztmann konnte mit der Auszeichnung nach Hause gehen. Allerdings reichte es ihm nur zu vier Siegen auf dem Winterthurer Hausberg. Im dritten und im sechsten Gang musste Arztmann gegen die Favoriten Marcel Bieri und Roman Schnurrenberger (Dussnang) unten durch. Er erkämpfte sich den Rang 7a und 56.00 Punkte. Der Technische Leiter der Winterthurer Jungschwinger, Andreas Keller, startete mit zwei Niederlagen nicht sehr vielversprechend. Dies liess Pfäffiker nicht auf sich sitzen und liess dem mässigen Beginn zwei Siege folgen. Im weiteren Verlauf des Festes holte Keller ein Remis und danach wieder einen Sieg raus. Dem jungen Athleten wurde deshalb der Rang 8f und 55.75 Punkte gutgeschrieben.

Der letzte Winterthurer Schwinger, der sich eine Auszeichnung holen konnte, war der Tösstaler Patrick Rüegg. Der Landwirt, der dank seiner im Welschland absolvierten Lehre im Schwingklub Estavayer-le-Lac mitschwang, war auch der Letzte, der die Auszeichnung auf dem Eschenberg erhielt. Er konnte mit einem Sieg starten, musste sich aber danach gleich zweimal ein Unentschieden gefallen lassen. Den nächsten Kampf konnte Rüegg mit 9.75 Punkten wieder für sich entscheiden. Nach zwei Remis in den letzten beiden Gängen kam er mit 55.75 Punkten auf Rang 8g.

Gute Leistung von Andri Anliker

Der 2003 geborene Andri Anliker absolvierte sein erstes Schwingfest bei den «Grossen». Es reichte ihm zwar nicht für die Auszeichnung, dennoch zeigte der Detailhändler, dass Potential in ihm steckt. Er erreichte sein Ziel, mindestens ein Sieg, gleich in der ersten Runde. Danach musste er sich zweimal eine Niederlage gefallen lassen. Im zweiten Gang schwang er bereits gegen den Teilverbandskranzer Roman Schnurrenberger. Dies entmutigte Anliker überhaupt nicht und er warf den Gegner des vierten Ganges auf den Rücken. Weiter erkämpfte sich der Schlatter ein Remis, verlor aber im sechsten Gang erneut. Auf Anlikers Notenblatt standen Rang 13f und 56.50 Punkte.

(Der Landbote)