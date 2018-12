«Schauen, was noch möglich ist»

Seit 28 Jahren besitzt die Gemeinde Turbenthal die Scheune neben dem Schloss. Seither steht das 1666 erbaute Gebäude ungenutzt da. Immer wieder ist versucht worden, es mit Leben zu füllen.Doch das Geld dazu fehlt. In den knapp drei Jahrzehnten versuchte der Turbenthaler Gemeinderat die kulturelle Umnutzung der Scheune über öffentliche Gelder zu finanzieren, ohne Erfolg. Zuletzt gab der Lotteriefonds im Juli bekannt, dass er ein überregionales Museumsprojekt höchstens mit einer Million Franken unterstützen würde. Der ehemalige Gemeinderat und Kommissionspräsident Markus Küng hatte vor rund einem Jahr hingegen noch von drei Millionen Franken gesprochen. Das gesamte Projekt Schlossguet, inklusive dem Umzug der Bibliothek in die Scheune, hätte 7,5 Million Franken gekostet.

Doch wie kam es zu diesem eklatanten Unterschied zwischen Hoffnung und Realität? Hans Thalmann, als Delegierter von Züri­oberland Kultur Mitglied der Kommission Schlossguet, sagt: «Von anderen Gesuchen wusste ich, dass der Kanton in der Regel höchstens soviel beiträgt, wie die Gesuchsstellenden selber zu übernehmen gewillt sind.» Also habe man die 1,5 Millionen Franken für die Bibliothek abgezogen und die restlichen sechs Millionen zweigeteilt.

Suche nach privaten Geldern

Mittlerweile ist Küng abgewählt, seine Nachfolgerin heisst Katharina Fenner (FDP). Sie muss sich nun um die Finanzierung kümmern und will einen anderen Weg einschlagen. Denn alleine kann Turbenthal das Projekt nicht stemmen: Das Fremdkapital der Gemeinde beträgt über 26 Millionen Franken, der Steuerfuss liegt bei hohen 125 Prozent. «Das schleckt keine Geiss weg», sagt Fenner.

Deshalb ist sie aktuell auf der Suche nach einer neuen Trägerschaft, die private Gelder investieren will. Bereits hat Fenner erste Vorgespräche mit Stiftungen geführt, die das Projekt genauer prüfen und ihren Stiftungsräten vorlegen möchten. Konkret ist aber noch nichts. Falls Geld fliessen würde, möchte man jedoch nicht die komplette Führung abgeben: «Wir würden ein allfälliges Projekt gemeinsam angehen und nicht einfach die Ideen einer Stiftung umsetzen.»

Wie auch immer das neue Projekt aussehen mag. Für Fenner hat eines klar Priorität: «Die Scheune zu erhalten und zum Leben erwecken.» Begehrlichkeiten seitens des Vereins für ein Ortsmuseum in Turbenthal und der Bibliothek habe sie in «wahnsinnig vielen Gesprächen» herunterschrauben müssen.

Die angedachte Verschiebung der Bibliothek wäre übrigens nicht nur finanziell, sondern auch von der Denkmalpflege her schwer umsetzbar. «Nach den Plänen des alten Projekts würde das wohl kaum bewilligt», sagt Fenner. Kurios ist, dass die Denkmalpflege bei der Erstellung der damaligen Pläne gar nicht involviert war.

Abstimmung im 2019 als Ziel

Fenner ist nun in der Rolle der Motivatorin: «Ich muss dafür sorgen, dass niemand die Geduld verliert und den Bettel hinwirft.» Für viele der Involvierten sei das Schlossguet eine scheinbar unendliche Geschichte. Besonders wichtig ist für sie deshalb, dass man offen bleibt: «Wir haben jetzt eine neue Ausgangslage und müssen schauen, was daraus noch möglich ist.» Wie es mit der Scheune also weitergeht, ist aktuell wieder sehr offen.

Für 2019 sind 50 000 Franken fürs Projekt budgetiert. So oder so sollen am Ende die Turbenthalerinnen und Turbenthaler über die Zukunft der Scheune entscheiden. «Ziel ist, dass wir Ende 2019 eine Abstimmung dazu durchführen können.» Möglich wäre natürlich auch ein Verkauf der Scheune. Dies war jedoch bereits 2007 versucht und von den Stimmberechtigten abgelehnt worden.

Ob im nächsten Jahr bereits wieder notfallmässige Sanierungsarbeiten gemacht werden müssen, ist momentan noch unklar. Fenner sagt, dass es nun auf den Winter drauf ankomme: «Das Dach ist eigentlich in einem guten Zustand. Aber wenn es viel schneit, dann können die Schneefänger auf dem Dach kaputt gehen.» Diese zu ersetzen sei aber keine allzu grosse Investition.

Im letzten Februar hatte der Gemeinderat notfallmässig 58 000 Franken gesprochen, um eine Aussenmauer zu richten und sichern. Laut den Plänen vom letzten Jahr würde eine Kaltsanierung rund 1,5 Millionen Franken kosten. Gekauft hatte die Gemeinde die Scheune 1990 übrigens für 1,2 Millionen Franken.

(Der Landbote)