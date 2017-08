Schauerliches für feine Ohren

«Sehr viel gute Musik scheint aus der Schweiz zu kommen, ich muss so bald als möglich dorthin reisen», heisst es in einem Youtube-Kommentar zum Album «Black Moose» der Dead Brothers.

Der Name ist hier Programm: Die variable Musikergruppe um den schweizerisch-armenischen Bandleader Alain Croubalian mag es schauerlich. «Eine Seele steht zum Verkauf und wir landen alle in der Hölle», singt er in «Dark Night». Aber er tut es mit soviel Liebe zum theatralischen Auftritt, dass seine Performance, die an Tom Waits erinnert, die dunkle Botschaft ins Heitere zu drehen vermag.Das überzeugt live noch besser als auf CD, weil der Liedermacher auf der Bühne seinen natürlichen Charme wirken lässt, während er im Studio dazu neigt, die Satire in den Klamauk zu verlängern.

The Dead Brothers - Dark Night

Die Dead Brothers waren denn auch schon an zahlreichen Theaterproduktionen beteiligt, unter anderem im Schauspielhaus Zürich an Ödön von Horváths «Geschichten aus dem Wienerwald» oder am Theater Basel an der «Dreigroschenoper». Croubalians Bühnenpartner wechseln; schon 2010 hatten mehr als 15 bekannte Musiker bei der 1999 gegründeten Band mitgewirkt. 2014 waren dabei: der Geiger Matthias Lincke, Volksmusikspezialist Dide Marfurt und Leon Schätti an der Tuba, die in dieser Band den Bass ersetzt. Facettenreiche Musik für feine Ohren. (Landbote)