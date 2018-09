Schlank, smart und ehrgeizig, so präsentiert sich die verkleinerte Mechatronikschule

Die Metalli, wie frühere Generationen die 129 Jahre alte Schule nannten, war immer schon ein anspruchsvoller Lehrbetrieb. Viele Absolventen wurden später Ingenieure oder Kaderleute, zwischen 30 und 50 Prozent der Lernenden schlossen die Lehre jeweils mit der Berufsmatura ab. Und von den Swiss Skills kamen die MSW-Absolventen eben mit einer Bronze- und einer Silbermedaille nach Hause. Das ist gut. Doch die «neue» MSW will noch mehr. Die Quote der BMS-Absolventen soll auf 75 Prozent steigen. «Wir wollen eine Alternative zum Gymi sein», sagt der Direktor.

Kleiner und günstiger

Diese neue MSW ist die Folge einer politisch motivierten Sparübung (Stichwort Balance), einer Überprüfung der Ausbildung, einer Volksinitiative zum Erhalt der MSW, und letztlich ist es ein Kompromiss: Nur noch Polymechaniker, Automatiker und Elektroniker werden ausgebildet, aber keine Informatiker und keine Anlagen- und Apparatebauer mehr. Es sind nicht mehr 240 Lernende, sondern nur noch 180; die Schulgebäude beim Sportplatz Deutweg wurden geräumt, die MSW beschränkt sich auf den alten Standort neben der Feuerwehr. Die Schule kostet die Stadt jetzt nicht mehr 4,9 Millionen Franken pro Jahr, sondern nur noch 2,75 Millionen, der Kanton spart auch anderthalb Millionen. Sechs Angestellten wurde gekündigt, aus einst 40 Vollstellen wurden 28,5. So viel zum Thema Umstrukturierung oder besser: Verschlankung.

Die smarte Industrie 4.0

Gestern trafen sich Politiker und MSW-Lehrer, Partner und Freunde der Schule zum Neustart. Und die Worte, die am häufigsten gebraucht wurden in den offiziellen Reden, waren Industrie 4.0, Smart Factory (schlaue Fabrik) und Mechatronik-Lab. Will sagen: Die MSW bereitet ihre Lernenden darauf vor, später in computergesteuerten Fabrikationen die richtigen Dinge zu tun. Dafür hat man sich in einer Partnerschaft mit der Herstellerfirma Festo ein solches Mechatronik-Lab angeschafft: eine Art Lernlandschaft, die aussieht wie eine kleine automatisierte Fabrik mit Förderbändern, Roboterarmen, einem Materiallager und so weiter. Die Lernenden müssen die ganze Sache so steuern und programmieren, dass am Schluss das richtige Produkt rauskommt. Das sind im Fall der MSW natürlich nicht Smartphones oder Hundebiskuits, sondern viel eher Plastikschalen mit Schöggeli verschiedener Geschmacksrichtungen drin, die aber in der richtigen Reihenfolge liegen müssen.

Zwei Stadträte, drei Roboter

Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne), der zusammen mit seinem Vorgänger Stefan Fritschi (FDP) gekommen war, sagte: Er habe keine Angst vor dieser Industrie 4.0. Im Gegenteil, sie fasziniere ihn. «Es wird immer Menschen brauchen, die diese Roboter entwickeln und bedienen.»

Drei mobile Roboter waren gestern dauernd am Surren und im Einsatz. Einer dieser Hausroboter namens Robotino brachte dem MSW-Direktor Markus Hitz eine Schere, mit der er ein rotes Band durchschnitt. Ein anderer namens James führte die Gästeschar blinkend und mit einer Sektflasche drauf zum Getränketisch in der grossen Werkhalle. Und einer, der beim Eingang einer weissen Linie entlang hätte fahren müssen, wollte nicht so, wie er sollte. Auch das gibts: Roboter, die nicht immer ganz das tun, was man von ihnen erwartet.

Heute löst sich auch der Verein «Erhalt der MSW» auf. Mit dem Restvermögen von gut 5000 Franken hat man einen Film produzieren lassen, der Jugendliche animieren soll, die Lehre an der MSW zu machen. Eine schöne Geste der Kritiker von damals.

Tag der offenen Tür mit Festzelt, heute, 9 bis 15 Uhr, Zeughausstr. 56. (Der Landbote)