Schon jeder dritte Gemeinderat sagte «Adieu»

Noch nicht einmal die Hälfte der Legislatur bis 2022 ist vorbei, und schon fast jedes dritte Mitglied des Gemeinderates ist zurückgetreten, 20 sind es insgesamt seit Mai 2018. In den letzten Wochen und Monaten verabschiedeten sich David Berger (AL), Markus Wenger (FDP) und Silvia Gygax-Matter (GLP), und seit letztem Donnerstag ist auch Sämi Müller (EVP) nicht mehr dabei.

Ginge es in diesem Rücktritts-Tempo weiter, hätte sich das Parlament bis im Mai 2022 fast komplett selber ausgetauscht: drei von vier Köpfen wären neu. Gefühlt, das sagen mehrere Gemeinderäte parteiübergreifend, habe der politische Durchhaltewille in den letzten Jahren abgenommen. Ein Rückblick die Fluktuation der letzten sechs Legislaturen zeigt ein etwas anderes Bild (siehe Tabelle).

Die Zahlen

Im Durchschnitt wechselt sich das Parlament während einer Legislatur zur Hälfte aus. Am höchsten war die Fluktuation mit 62 Prozent zwischen 2006 und 2010, am tiefsten in der letzten Amtsdauer bis 2018, als nur 26 Personen zurücktraten (43 Prozent). Überhaupt war diese Legislatur besonders stabil. Nur zwei Gemeinderäte traten nach zwei oder weniger Jahren schon wieder zurück. Normalerweise sind es sechs bis sieben, auch im heutigen Parlament.

«Gemeinderat kann nur werden, wer es sich leisten kann. Es ist ein Amt für Privilegierte.»Christian Griesser (Grüne)

Die Drehtür-These lässt sich also nicht erhärten. Vielleicht läuft die Zeit der Rats-Dinosaurier einfach langsam ab. Seit 2014 hat sich die durchschnittliche Amtszeit der Zurücktretenden bei gut sechs Jahren eingependelt. Anders ausgedrückt: Nach eineinhalb Sessionen ist Schluss. Allerdings ist auch dieser Wert sehr relativ. Die Unterschiede beim Sitzleder sind nach wie vor riesig. Denis Cetin (SP) verabschiedete sich letzten Frühling schon nach zehn Monaten, David Berger nach über 14 Jahren als einer der Ratsältesten.

Auch lässt sich über die Jahre auch keine besonders volatile Partei ausmachen. Richtig durchgeschüttelt hat es in der letzten Session die EVP. Sie musste die ganze Mann- und Frauschaft auswechseln (4 Sitze). Mit vier Wechseln bei total neun Sitzen war zuletzt auch die FDP gefordert, nach einer sehr stabilen Ära.

Die Gründe

Im regionalen Städtevergleich liegt Winterthur leicht über dem Schnitt. Im stadtzürcher Gemeinderat bewegte sich die Fluktuation in den letzten Jahren zwischen 35 und 44 Prozent, in St. Gallen um die 50 und in Schaffhausen schwankte sie zwischen 16 und 42 Prozent.

Die Gründe für einen Rücktritt sind vielfältig: Meist sind es persönliche Veränderungen (Beruf, Wegzug), teils politische Ermüdung nach vielen Jahren im Rat und teils auch das Gegenteil: andere politische Ambitionen. Mit Carola Etter-Gick (FDP), Renate Dürr (Grüne) und Katrin Cometta-Müller (GLP) wurden drei Gemeinderätinnen nur ein Jahr nach ihrer Wiederwahl auch in den Kantonsrat gewählt. Sie politisieren jetzt in Zürich.

Und könnte auch die tiefe Entschädigung demotivieren? Fredy Künzler (SP) spielte auf Twitter darauf an. Er findet die Bezüge nach wie vor «schmürzelig». Letztes Jahr hat das Parlament die Grundpauschalen etwas erhöht. Damit erhält der Ratspräsident neu gegen 10000 pro Jahr, ein normales Mitglied etwa 6500 Franken.«Schlussendlich arbeiten wir gratis», sagt Künzler. Politische Arbeit wie Vorstösse schreiben oder Sitzungen vorbereiten, falle bei ihm in die Arbeitszeit.

«Gemeinderat wird man einzig aus politischem Interesse und dem Willen, mitzugestalten.»Felix Helg (FDP)

Christian Griesser (Grüne) pflichtet ihm bei. «Gemeinderat kann nur werden, wer es sich leisten kann. Es ist ein Amt für Privilegierte.» Und Felix Helg (FDP) ergänzt: «Gemeinderat wird man einzig aus politischem Interesse und dem Willen, mitzugestalten.» In besseren Entschädigungen sieht er keinen zusätzlichen Anreiz. Anders als Künzler, der findet, Leistung müsse sich lohnen und entsprechend honoriert werden.

Helg relativiert: «Man kann den Aufwand durchaus steuern.» Wer in einer Kommission mitwirkt, müsse mit einem 10 bis 20-Prozent-Pensum rechnen. Bei einfachen Gemeinderäten, die wenig Vorstösse schreiben, liege die Arbeitslast wesentlich tiefer. Doch alle sind sich einig: Die Arbeitslast ist in den letzten Jahren eher gestiegen, die Geschäfte sind komplexer geworden.

Die Auswirkungen

Zu viele personelle Wechsel können Sand im Getriebe der Parlamentsarbeit sein, besonders in den Kommissionen, wo teils komplexe Geschäfte behandelt werden, wie die Sanierung der städtischen Pensionskasse oder die Totalrevision der neue Gemeindeordnung. «Wenn die Mitglieder ständig wechseln oder nicht à jour sind, kommen die Geschäfte weniger schnell voran», sagt SP-Fraktionschef Roland Kappeler, der seit sechs Jahren in der Aufsichtskommission sitzt.

Besonders oft wechselten in der AK die Gesichter der SVP. «Man wusste teilweise nicht, wie gut die Neulinge die Position der Fraktion tatsächlich vertraten», sagt Kappeler. Im Rat habe es dann auch einmal eine böse Überraschung gegeben und eine Partei habe anders gestimmt, als kommissionsintern.

«Ich persönlich erwarte, dass gewählte Gemeinderäte mindestens vier Jahre bleiben.»Thomas Wolf, Chef der SVP-Fraktion

Ein austariertes Management ist kaum möglich. Rücktritte passieren oft spontan. «Ich persönlich erwarte, dass gewählte Gemeinderäte mindestens vier Jahre bleiben», sagt Thomas Wolf, der Chef der SVP-Fraktion.

Wie bindet man neue Mitglieder möglichst rasch und gut ein? Die FDP hielt ein Fraktionsseminar ab. Die Grünen hievten Neu-Mitglied Florian Heer gleich ins Präsidium der Kommission Soziales und Sicherheit und übertrugen ihm so Verantwortung. «So etwas ist natürlich ein Glücksfall», sagt Griesser. Doch klar sei auch, dass «alte Hasen» wie er (9 Jahre im Amt) und Reto Diener (11 Jahre) so bald nicht abspringen dürfen, um ihre politische Erfahrung teilen zu können.

Die Ausreisser

Wen hielt es seit 1994 am wenigsten lang im Rat, wen am längsten? Ungeschlagen ist Ruth Werren (FDP), bekannt als «Wolfsmutter» und Präsidentin des Vereins Wildparks Bruderhaus. Sie politisierte 23 Jahre im Parlament, 2010 trat sie zurück.

Lediglich fünf Monate harrte wiederum Michael Peterhans (SVP) aus. Mit der Wahl zum Bezirksrichter in Bülach legte er sein Amt nieder. Auf ihn folgte Nobi Albl, der Schausteller, der vor über 20 Jahren den Weihnachtsmarkt nach Winterthur holte und diesen bis heute prägt.

Fazit

Dass die Fluktuation im Gemeinderat auf die 75 Prozent zusteuert, ist wenig wahrscheinlich. Laut den Fraktionsvorstehern sind keine neuen Rücktritte angekündigt, die ja auch meist kurzfristig erfolgen. Hinter hinter vorgehaltener Hand munkelt man aber, dass die nächste kleine Rücktrittswelle nächstes Jahr anrollen könnte, ein Jahr vor den Neuwahlen. Dahinter steht eine einfache politische Finte: Wer 2021 neu dazukommt, wird auf der Wahlliste als als Bisherige oder Bisheriger geführt - und das erhöht die Chancen auf eine Wiederwahl.