Schonfrist statt Notmassnahme

Für 10.00 Uhr ist am Dienstag in Kloten Training angesagt, fünf Minuten später kommt die Feuerwehr. Das ist wörtlich zu verstehen. Um 10.05 Uhr setzt ein ­riesiges Löschfahrzeug rückwärts die Rampe zwischen Stehplatzsektor und Rink der Swiss-Arena hinab. Es wirkt symbolisch nach dem 2:3 am Vorabend, dieser dritten Niederlage gegen Ambri, die den EHC bis auf eine Niederlage an den Rand der Ligaqualifikation führte: Es brennt beim dienstältesten Club der National League, er braucht dringend Hilfe.

Als eine halbe Stunde später dann ein paar Spieler aufs Eis gehen, an der Bande Felix Hollenstein und André ­Rötheli, da ist das Bild der Feuerwehrmänner komplett. Kein Coach Kevin Schläpfer weit und breit, dafür die lang­jährigen Spitzenspieler und Junioren­trainer: Die Clubführung scheint nach 44 Spielen und lediglich 13 Siegen mit Schläpfer die Notmassnahme ergriffen zu haben.

Der Eindruck täuscht. Denn das Dutzend Spieler auf dem Feld sind jene, die über Ostern nicht oder nur wenig zum Einsatz ­kamen. Das offizielle Training ist kurzfristig abgesagt worden, ein paar wie Captain Denis Hollenstein nutzen den freien Morgen zum Krafttraining, und in der Trainer­kabine sitzen Schläpfer und sein Assistent Niklas Gällstedt, als sei dies ein Morgen wie jeder andere.

«Es geht einzig um den Verein»

Sie besprechen den letzten Match, ­betreiben Video­studium, bereiten das nächste Training vor. Die entscheidende Szene hat sich ja längst ereignet.

«Sicher haben wir miteinander ge­redet», schildert Schläpfer die Begegnung mit Präsident Hans-Ulrich Lehmann nach dem Spiel am Ostermontag. «Wir haben sachlich analysiert, und das muss man jetzt auch.» Gute Gespräche seien es gewesen mit der Clubführung, nun sei es wichtig, dass man den Kopf nicht in den Sand stecke, «sonst hat man verloren. Jetzt müssen wir es durchziehen und in jedem Match Vollgas geben», weiss Schläpfer.

Die Augen des 48-Jährigen blitzen. Er schafft es, nicht wie einer zu wirken, der seit 42 Spielen keine zwei Siege mehr aneinanderreihte – und per sofort drei in Folge braucht, um die Serie gegen Ambri noch zu wenden. Ein Ambri, gegen das der EHC 9 von 10 Saisonbegegnungen verloren hat. Schläpfer versteckt sich nicht: Er steht Rede und Antwort, er blickt unverzagt voraus. Der Charakter des Sissachers dürfte ein Hauptgrund sein, dass Präsident und Verwaltungsrat ihm trotz schlechter ­Ergebnisse das Vertrauen aussprechen.

«Das Dümmste wäre es, mitten in einer Serie die eigenen Leute abzuschiessen», präzisiert Lehmann seine Haltung, «im Moment gibt es nur etwas: zusammenstehen. Es geht einzig um den Verein, den wir in der National League halten wollen.» Das klingt zwar nicht ­gerade nach einem bedingungslosen Bekenntnis. Doch solange der Gegner Ambri heisst und nicht Olten oder Rapperswil-Jona in der Ligaqualifikation, bleibt Schläpfer also Trainer des EHC.

Wie überzeugte er seine Chefs?

Man ahnt es, wenn man den Basel­bieter reden hört. «Man kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf ­machen», findet er generell zur Klotener Playout-Premiere. Alle vier Spiele sieht er als «nicht unsere schlechtesten ­Auftritte», zuletzt sei man bloss die ­unglücklichere Mannschaft gewesen. Wenn man 2:6 verliere, sei klar, dass man alles ändern müsse. Nach den ­ausnahmslos engen Spielen dieser Serie erwarte er hingegen, dass beide Teams ihren Stil beibehalten und bloss an ­Details schrauben würden. «Allzu viel ändern, allzu viel auf den Kopf stellen» müsse man jetzt nicht.

Ständiger Kampf und Hoffnung

Schläpfer pflegt eine Rhetorik des ständigen Kampfes und der Hoffnung. «Vielleicht einen Check mehr fertig machen, vielleicht noch etwas entschlossener in die Zweikämpfe», lautet sein Rezept für die fünfte Partie morgen Donnerstag. «Wichtig ist, dass wir nicht aufgeben. Wenn man jetzt ein Spiel holt, kann es sein, dass alles dreht.»

Falls Kloten dieses Spiel hingegen nicht holt – und falls es nicht zwei ­weitere Siege folgen lässt –, muss der EHC nach 56 Jahren in der obersten Spielklasse zum ersten Mal in die Ligaqualifikation. Und dann würde die ­Sache mit den Feuerwehrleuten wohl doch noch einmal brandaktuell. (Zürcher Unterländer)