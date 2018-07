Sechs Meter langer Riss in Wasserleitung

Für einmal war nicht ein Unwetter die Ursache für überschwemmte Strassen: Auf der Klotenerstrasse in Bassersdorf ist heute Dienstag kurz nach 4 Uhr in der Früh ein Wasserrohr gebrochen. Wobei gebrochen so nicht ganz stimmt, vielmehr erlitt ein Rohr einen Riss auf einer Länge von sechs Metern.

«Weil ein massiv erhöhter Wasserverbrauch festgestellt wurde, ging ein automatischer Alarm los», sagt Christian Pfaller, zuständiger Gemeinderat von Bassersdorf. Um 04.30 Uhr sei dann auch schon die Feuerwehr ausgerückt. «In dieser kurzen Zeit sind rund 100'000 Liter Wasser ausgetreten.»

Wasserrohr nicht auf dem Radar

Man habe dieses Wasserrohr nicht auf dem Schirm gehabt, erklärt Pfaller. «Es überrascht uns, dass die Korrision so weit fortgeschritten ist». Die Leitung wurde im Jahr 1967 verlegt, es handle sich um den ersten Rohrbruch in diesem Bereich.

Die Rissstelle wird nun provisorisch repariert. Die Arbeiten dürften den ganzen Tag andauern, die Klotenerstrasse voraussichtlich erst am frühen Mittwochmorgen wieder normal befahrbar sein.

Derzeit wird der Verkehr auf Höhe der Flug-Garage wechselseitig um die Problemstelle geleitet.

(mcp)