Seine Hunde suchen in den Trümmern

Als Sandro Galli noch ein Kind war, gehörte ein Pudel zur vierköpfigen Familie. «Doch der war gar nicht mein Freund», sagt er. «Wir hatten ständig Streit.» So fand er es etwa überhaupt nicht lustig, dass der Hund jeweils den Pyjama seiner Mutter klaute. Später interessierte sich der heute 44-Jährige mehr für Pferde. Mit seiner damaligen Lebenspartnerin hielt er zwölf Tiere, die sie hauptsächlich vor den Wagen spannten. «Wir hatten auch einen Hofhund.»

Doch so richtig auf den Hund gekommen ist er, als er die Pferde nach einem Fahrunfall nach und nach verkaufte. «Es dauerte sehr lange, bis das betroffene Pferd wieder gesund wurde», sagt er. Und da er mittlerweile Vater von zwei Buben geworden war, hatte er auch die Zeit nicht mehr, um sich intensiv um die Tiere zu kümmern.

Welpe eroberte sein Herz

Einem Hundewelpen konnte er dann aber doch nicht widerstehen. Eigentlich war es seine Partnerin, die beim Tierazt ein Welpeninserat sah. Doch kurz darauf zog Nico, ein Tervueren-Mischlings-Rüde, bei den beiden im Zürcher Oberländer Gibswil ein. 1999 nahm ihn ein Freund an ein Schnupper-Training von Redog mit. Der Verein bildet seit 1971 systematisch Such- und Rettungshunde aus.

Zu seiner Überraschung hiess es dort, dass er gut ins Hundeführer-Team passen würde. Und auch Nico schien die an ihn gestellten Anforderungen als Katastrophenhund gut zu meistern. Das sind jene Hunde, die dank ihrer Spürnase verschüttete Personen unter Trümmern und Geröll ausfindig machen. «Mir hat es sofort den Ärmel rein genommen», sagt Galli. Ein Jahr später trat er Redog bei.

«Ein Hund darf keine Angst haben, wenn sich der Boden unter ihm plötzlich bewegt.»



«Im Unterschied zu einem Agility-Wettkampf arbeitet der Rettungshund nicht für mich», sagt Galli. «Er muss keinen Podestplatz erreichen, sondern die vielen Einsatztests einfach bestehen, egal, wie er dabei abschneidet.» Hunde, die bei Redog ausgebildet werden, arbeiten gerne und unermüdlich. Sie hören erst auf zu suchen, wenn sie von ihrem Herrchen oder Frauchen dazu aufgefordert werden.

Die Tiere müssen sich gut mit fremden Menschen und Hunden vertragen, beweglich und belastbar sein. Denn Trümmer sind selten stabil. «Ein Hund darf keine Angst haben, wenn sich der Boden unter ihm plötzlich bewegt», sagt Galli. «Und er darf sich weder von Lärm, Esswaren noch anderen Menschen ablenken lassen.»

Etwa vier bis fünf Jahre dauert es, bis ein Trümmersuchhund ausgebildet ist. Bis dahin muss er zahlreiche Kurse besucht und Tests bestanden haben. Erst dann ist er einsatzfähig. Und auch an den Hundehalter werden hohe Anforderungen gestellt. «Er muss ausgesprochen teamfähig sein, ein Gefühl für den anderen Menschen haben und die Arbeit von selbst sehen», sagt Galli. Der gelernte Maurer arbeitet als Polier auf Baustellen. Da er sich mit Statik auskennt, ist er in den Rettungsteams ein gefragter Mann.

Zwei «Sechser im Lotto»

Ob Hund und Herrchen eines Tages effektiv ausrücken können, ist nicht garantiert. Passiert es doch, «dann ist das wie ein Sechser im Lotto», sagt Galli. Er stand 2009 in Sumatra und 2015 in Nepal im Einsatz. Beide Male hatte ein Erdbeben Hunderten von Menschen das Leben gekostet. Angst um sich selbst hat er bei solchen Einsätzen nicht. Um seinen Hund jedoch schon. Seine grösste Befürchtung ist etwa, dass dieser abstürzen oder sich schwer verletzen könnte.

Sandro Galli bei einem Einsatz mit seinem Hund. Bild: PD

Mit dem Anblick von Toten hat er gelernt, umzugehen. «Es ist für mich wie ein Film, der vor mir abläuft, ich lasse das nicht an mich heran.» Dass er die Betroffenen nicht kenne und dadurch keine Beziehung zu ihnen habe, mache es einfacher. Ausserdem sind in den Rettungsteams, die fürs Ausland vom Bund oder der türkischen Rettungsorganisation GEA aufgeboten werden, immer auch Psychologen dabei. «Und dann habe ich natürlich meinen Hund, den ich drücken kann», sagt Galli. «Das hilft sehr.»

«Ohne eine Partnerin, die dafür Verständnis hat, ginge das nicht.»



An Nicos Stelle sind mittlerweile der 12-jährige Cliff und der 2-jährige Chap getreten, beides belgische Schäfer des Typs Malinois. Cliff war mit Galli in Nepal und ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Und Chap ist noch in Ausbildung. Doch in Gallis Einfamilienhaus, das im Weiler Fluh oberhalb von Bauma steht, leben noch zwei weitere Hunde der selben Rasse: Eyck und Eddy. Sie gehen an Agility-Wettkämpfe, sind aber keine Rettungshunde.

Vor 13 Jahren kennen gelernt

Und gehören seiner gleichaltrigen Frau Seraina, mit der er seit drei Jahren verheiratet ist. Die beiden lernten sich vor 13 Jahren in Österreich kennen, wo sie mit den Hunden Agility-Ferien machten. Das Paar hat sein Leben ganz auf die Hunde ausgerichtet. Denn für anderes bleibt keine Zeit.

Gallis Söhne, die heute 20 und 17 Jahre alt sind, leben bei der Mutter. Eigene Kinder haben die beiden keine. Dafür hat jeder Hund sein Plätzchen – im Auto wie im Haus und zwar in jedem Raum. Galli spricht denn auch lieber über seine Tiere als über sich selbst. Bei diesem Thema ist er dafür kaum zu stoppen.

Die Arbeit bei Redog ist freiwillig. Rund vier Wochen pro Jahr sowie wöchentliche Trainings am Mittwochabend und an Samstagen wendet der Hundeführer nur für den Verein auf. «Ohne eine Partnerin, die dafür Verständnis hat, ginge das nicht», sagt er. Die beide nehmen ihre Hunde überall hin mit. Ferien machen sie mit dem Camper. Doch auch sonst steht ein gepackter Koffer für zehn Tage immer bereit. Denn der Alarm kann jederzeit losgehen.

Auf der ganzen Welt kommen die Such- und Rettungshunde von Redog zum Einsatz, um verschüttete Menschen zu finden. Video: REDOG