Seniorin verursacht Blechschäden

Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilugn schreibt, ereignete sich am Samstag um zirka 9 Uhr auf der Verzweigung Rütihofstrasse/Brisiweg in Winterthur ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 80jährige Frau beabsichtigte, mit ihrem Personenwagen, auf dem Brisiweg fahrend, nach rechts auf die Rütihofstrasse abzubiegen. Dabei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Personenwagen eines 61jährigen Lenkers, welcher mit seinem Fahrzeug auf der Rütihofstrasse Richtung Wolfensbergstrasse fuhr.

Nach der Kollision fuhr die 80jährige Personenwagenlenkerin noch weiter geradeaus, bis sie das Fahrzeug vollständig zum Stillstand brachte. Beim anschliessenden Wendemanöver, prallte die betagte Fahrzeuglenkerin dann noch mit dem Heck ihres Personenwagens gegen einen am Strassenrand parkierten Personenwagen einer 26jährigen Fahrzeughalterin. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10'000 Franken. (ani/Stadtpolizei Winterthur)