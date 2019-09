Sie kämpfen Tür an Tür um Brillenträger

Daniel Mori ist ein ausgezeichneter Verkäufer. «Das sind Pauschalpreise. Da ist das Gestell dabei und die Gläser. Und für 1 Franken mehr erhalten Sie eine zweite Brille. Eine Sonnenbrille beispielsweise.» Der 64-Jährige steht auf und weist auf eine Brille, die zwischen vielen anderen in der nigelnagelneuen +Vision-Filiale an der Wand hängt.

Der Präsident und Geschäftsführer der Visilab-Gruppe ist nach Winterthur gereist, um an der Marktgasse eine neue Runde im Kampf um die Brillenkäuferinnen und -käufer einzuläuten. Schon heute gehen rund 25 Prozent aller Brillen, Gläser und Linsen über die Verkaufstische der Visilab-Gruppe. Bei den günstigsten Brillen aber sieht Mori noch viel Potenzial im Markt, der insgesamt auf jährlich 1 bis 1,3 Milliarden Franken geschätzt wird.

Fielmann, der grösste Konkurrent von Visilab, verkauft gleich nebenan. Eine Türe weiter oben an der Marktgasse und ab nächstem Sommer – wenn der Umbau an der Marktgasse 74 abgeschlossen ist – wieder eine Türe weiter unten. Auf 15 Prozent schätzt Geschäftsleiter Thomas Löhr den Marktanteil von Fielmann Schweiz.

«Wir verkaufen das ganze Sortiment, aber alles zu günstigen Preisen.»Thomas Löhr

Geschäftsleiter Fielmann Schweiz

Das Unternehmen gerät wegen der Konkurrenz nebenan nicht ins Zittern, sondern will auch in Winterthur weiter wachsen. Nicht mit weiteren Filialen. Das Netz weise lediglich kleine Lücken auf, in der Romandie und im Tessin, sagt Löhr. «Wir suchen neue Kunden weiterhin mit unserem Service zu gewinnen, der seinesgleichen sucht.»

Eine Frage der Grösse

Wer die Marktgasse hinauf oder hinunter läuft, dem fällt es kaum auf. Visilab betreibt gleich drei Geschäfte an der Strasse: Kochoptik mit teureren Angeboten, Visilab im mittleren Segment und neu +Vision mit günstigen Brillen. «Es ist unmöglich, die Aufmerksamkeit aller Kunden gleichzeitig zu gewinnen», erklärt Mori einen der Trends nicht nur auf dem Brillenmarkt: die Segmentierung.

Jede Kundin und jeder Kunde soll in der Nähe eine Verkaufsstelle in seiner Preisklasse finden. Oder im Internet, wo bis auf die Augenuntersuchung alle Dienstleistungen ebenfalls angeboten werden.

Fielmann verkauft alles in einem Laden. Sehr günstige Brillengestelle und -gläser genau so wie kompliziert geschliffene Linsen und Designerbrillen. «Wir verkaufen das ganze Sortiment, aber alles zu günstigen Preisen», sagt Löhr.

«Es ist unmöglich, die Aufmerksamkeit aller Kunden gleichzeitig zu gewinnen.»Daniel Mori

Präsident und Geschäftsführer der Visilab-Gruppe

Letztlich entscheide der Kunde während dem Verkaufsgespräch, ob er das günstigste Brillengestell oder eine etwas teurere Variante wählen wolle. Die Augenoptikerin oder der Augenoptiker – ein Beruf mit vierjähriger Lehrzeit – würden die Kunden bestens beraten.

In Winterthur gibt es eine ganze Reihe weiterer Fachgeschäfte. Die meisten sind in der Altstadt angesiedelt. Traditionsgeschäfte ebenso wie das 2013 gegründete Schweizer Label Viu. Der Markt sei hart umkämpft, sagt Dominic Ramspeck, Mediensprecher von Optik Schweiz.

Platz habe es sowohl für grosse Ketten wie für kleine Fachgeschäfte, «wenn es diese richtig machen». Für den Erfolg sei der Service entscheidend, von der Anmeldung über die Untersuchung und den Verkauf bis zur Lieferung der Brille nach Hause.

163 von 1100 Geschäften

Zur Visilab-Gruppe gehört seit dem Sommer, als McOptik übernommen wurde, insgesamt 163 Filialen, darunter die im Lokwerk. 50 weitere Filialen sind geplant. +Vision werden sie nicht lange heissen, die Filialen sollen unter dem Namen McOptik vermarktet werden.

Fielmann betreibt 43 Filialen und peilt 45 an. Insgesamt gibt es in der Schweiz 1100 Optikergeschäfte. Die Zahl ist laut dem Optikerverband seit Jahren stabil. «Das Lädelisterben hat nicht stattgefunden», sagt Ramspeck. Gänzlich unabhängige Geschäfte gebe es allerdings bloss wenige. Die meisten hätten sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammengeschlossen.