Sie nannten ihn den «Trolley Man»

«Auf nach Australien.» Im Gepäck nur die Camping- und Fotoausrüstung sowie Kleider. Ganz allein bricht Fotograf Christian Zimmermann im Frühjahr 2016 auf, um auf dem roten Kontinent die 3059 Kilometer von Darwin bis Adelaide zu marschieren. «Ich war zuvor schon drei Mal durch Australien gereist, aber stets per Velo oder mit einem Auto.» Diesmal sollte es eine Wanderung zu Fuss werden, fand der Berner.

Doch wie das Equipment transportieren, fragte er sich vor der Reise. Ein Rucksack wäre viel zu schwer. Da hatte sein Bruder die zündende Idee: «Warum nimmst du nicht einfach einen Einkaufswagen?» Den könne er überall für einen Franken mieten.

Die Vorstellung gefällt dem abenteuerlustigen Fotografen. In Darwin angekommen, findet er auch prompt eine Firma, die allerlei Arten von Transportwagen im Angebot hat. Ein passendes Modell ist schnell gefunden. Nur noch die Achse vergrössern, robustere Räder montieren, Deckel drauf und los gehts.

34 Grad im Schatten

Mit dreissig Litern Wasser und Proviant für eine Woche wandert der 49-Jährige schliesslich von Darwin aus los, den Einkaufswagen vor sich herschiebend, den er liebevoll Mrs. Molly nennt.

«Die ersten Marschtage waren eine Qual» erinnert sich Zimmermann. 34 Grad im Schatten, kombiniert mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit hätten ihm zu schaffen gemacht. Sieben Liter Flüssigkeit habe er täglich zu sich genommen. «Am fünften Tag musste ich eine Ruhepause einlegen, um meine geschundenen Füsse zu pflegen.» Wenn er die ersten zwei Wochen durchhalte, werde er es auch bis ganz in den Süden schaffen, sagte er sich.

Als obdachlos eingestuft

Der bärtige Fussgänger mit dem Einkaufswagen fällt auf. Fast täglich macht der Schweizer einzigartige Begegnungen. «Ich traf viele Menschen an, lustige, langweilige, aufdringliche oder seltsame.» Bisweilen haben mich die Leute mit einem Obdachlosen verwechselt.» Die meisten Menschen seien jedoch herzlich und hilfsbereit gewesen. Der «Trolley Man» aus der Schweiz landet schliesslich sogar im australischen Fernsehen, in einer Sendung des ehemaligen Footballstars Peter Spida Everitt, die auf dem australischen Sender «Channel 7» ausgestrahlt wird.

Was der frühere Landschaftsgärtner, der Down Under im Zelt im Freien übernachtete, auf den 105 Marschtagen alles erlebte, zeigt er in einer zweistündigen Live-Reportage. «Ich kann solch einen bewussten Ausstieg aus der Komfortzone nur empfehlen», sagt er.

Seit 1994 produzieren Christian Zimmermann und sein Bruder Andreas Diashows, Mulitivisionen und Reiseberichte. Zur Reportage «TransAustralia» gibt es auch ein Buch und den Song «The Trolley Man», der auf Youtube zu hören ist.





Live-Reportage TransAustralia

24 Januar, 19.30 Uhr, Stadthaussaal Effretikon; 1. Februar, 19.30 Uhr, Mülisaal Winterthur. Tickets und Tournee unter www.global-av.ch (Der Landbote)