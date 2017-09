«So etwas gibt es in Winterthur bis jetzt nicht»

Benjamin Herzog liebt es, in Frankreich in einer Weinbar unkompliziert ein gutes Glas Wein zu trinken. «Eine solche Bar, in der man auf gutem Niveau einen tollen Wein trinken kann, gibt es in Winterthur aber nicht», sagt er. Weinliebhaber würden sich oft in privaten Clubs treffen und dort ihren Tropfen geniessen. Doch mit dieser Situation ist jetzt Schluss. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Dominik Vombach eröffnet er nächsten Samstag im ehemaligen Erzbierschof-Lokal die Weinhandlung und -bar namens «Wein-Punkt». «Seit 1997 heisst das Lokal ‘Punkt’, daher haben wir uns entschieden, diesen Namen zu behalten», sagt Herzog.

Herzog (32) und Vombach (35) verschrieben sich schon früh in ihrer Karriere dem Wein. Kennengelernt haben sie sich beim Weinmagazin «Vinum», seit zweieinhalb Jahren führen sie zusammen die Kommunikationsagentur «Herzog & Vombach» und nennen sich selbst die «Kanzlei für den guten Geschmack». Vombach hat in Deutschland Oenologie studiert und kennt sich als gelernter Weinküfer mit der Herstellung von Wein aus. Benjamin Herzog studierte Journalismus, war vier Jahre Programmchef beim Gaswerk und gelangte über seine Leidenschaft in die Wein-Szene. Die beiden sind bekannt für ihre alternativen Wein-Crashkurse «Schöner Saufen», die vor allem Junge und Weinneulinge ansprechen sollen.

Nun folgt der Schritt in die Gastronomie. «Jeder Weinliebhaber träumt auf die eine oder andere Art heimlich von seiner eigenen Bar», sagt Herzog. Sie hätten aber nicht explizit danach gesucht. «Mit unserer Agentur sind wir immer wieder Kooperationen mit Restaurants und Bars eingegangen und so in diese Szene hineingerutscht», sagt Vombach. So haben sie beispielsweise die Weinkarte vom Fritz Lambada im roten Turm kuratiert und sich als «Flying Sommeliers» einen Namen gemacht. Mitte Juli beschlossen sie dann, das leerstehende Lokal für ihre eigene Bar zu nutzen.

Weine mit Geschichte und Profil

Das Lokal nimmt derweil Form an. Während die Möbel und die Bar vom Vorgänger bleiben, bekommen die Wände einen neuen Anstrich in Grüntönen. Im hinteren Teil des Lokals ist ein Tisch, der für 14 Personen Platz bietet. Auch Weindegustationskurse möchten Herzog und Vombach dort leiten. Im vorderen Teil des Lokals wird es eine kleine Weinhandlung geben. Etwa 60 verschiedene Weine möchten sie anbieten. Das Konzept funktioniert so, dass jeder angebotene Wein für ein Zapfengeld auch in der Bar getrunken werden kann und gleichzeitig zehn Weine im Offenausschank verfügbar sind.

Doch nicht irgendwelche Weine sollen es sein. «Wir verkaufen Weine mit klarem Profil und einer Geschichte», sagt Herzog. Wichtig sind ihnen der Respekt zur Natur und die engen Beziehungen zu den Lieferanten. «Wir kennen fast alle Winzer persönlich.» Auch gute Beratung ist für sie zentral: «Die Faszination für Weine findet man nicht im Denner», sagt Herzog. Es gehe um die Geschichte hinter der Flasche und dass man beim Wein zuerst seinen eigenen Geschmack kennen lerne. Neben Herzog und Vombach beraten darum auch zwei weitere leidenschaftliche Weintrinker die Kunden. «Ein Mitarbeiter hat früher beispielsweise auf einem Weingut gearbeitet», sagt Vombach.

Frischer Wind in Winterthurs Gastroszene

Unterstützung erhalten die beiden Neu-Gastronomen dabei aus der jungen, alternativen Winterthurer Gastroszene. Marco Nisoli, dem bereits das Café La Cyma, die Pizzeria Don Camillo und das Panorama-Restaurant Fritz Lambada gehören, war aktiv mit dabei. Als er von der Schliessung des Erzbierschofs Ende Mai erfuhr, rief er zusammen mit Herzog, Vombach und Frey das Projekt ins Leben.

Auch Samuel Frey, dem zusammen mit Nisoli das Fritz Lambada gehört und der 11 Jahre lang in der Geschäftsleitung des Albani sass, stand beratend zur Seite. Er ist überzeugt, dass der «frische Wind» der Winterthurer Gastroszene gut tut: «Es braucht etwas anderes als eine 08/15-Gastronomie. So etwas wie die Weinbar gibt es in Winterthur bis jetzt noch nicht» sagt Frey.

Die Verbindung zum roten Turm wird bald auch für die Kunden sichtbar sein. Nicht nur Wein kann man im «Wein-Punkt» geniessen, sondern auch kalte Speisen, die aus der Küche vom Fritz Lambada stammen. Küchenchef Simon Schneeberger freut sich, denn er kann mit dieser Kooperation noch konsequenter als zuvor alles vom Tier verwenden. Er hat zwei ganze Rehe bestellt. Während der Rücken im Fritz Lambada aufgetischt wird, kommt das Ragout als Trockenfleisch und Mostbröckli im «Wein-Punkt» auf die Teller. (Der Landbote) ()