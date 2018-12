Sonnigere Aussichten für die Badi

Infobox

Mysteriöse Kopfschmerzen

Der Gemeinderat will das Erdgeschoss der alten Landbank als Erweiterung der Verwaltung nutzen, dies geht aus einer neu entwickelten Liegenschaftenstrategie hervor. Noch immer ist aber unklar, wieso die Räume in der alten Landbank in Rickenbach Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen. Auch Handwerker hätten sich über Schwindel bei der Arbeit beklagt, sagt Liegenschaftsvorsteher Andy Karrer. «Wir haben sämtliche Giftstoffe untersuchen lassen und nichts gefunden. Sogar ein Rutengänger hat das Gebäude nach Wasseradern abgesucht und auch gefunden.» Doch auch diese unkonventionelle Methoden brachte nicht den gewünschten Erfolg. An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend informierte Karrer, dass man nun beginne, die Räume auszuhöhlen. «Bis wir einen Zustand erreichen, bei dem die Probleme, die wir heute haben, nicht mehr vorhanden sind.» Dabei wolle man nach Gefühl testen. «Der Sinn ist, dass wir diese Räume nutzen können und wir sind auch überzeugt, dass das möglich sein wird.»