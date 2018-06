Spektakulärer Unfall in Dättnau

Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte, für am Freitagnachmittag, kurz vor 15:30 Uhr, ein Sattelmotorfahrzeug durch die Dättnauerstrasse in Richtung Dättnau. In einer leichten Steigung kippte der nahezu leere Aufleger aus noch unbekannten Gründen zu Seite um. Der Lastwagenlenker, ein 37-jähriger Mazedonier, blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallursache und der genaue Hergang sind zur Zeit noch unklar. Die Stadtpolizei Winterthur hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeuges musste die Dättnauerstrasse kurzzeitig für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.

Personen, die Angaben zum geschilderten Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden. (ani/Stapo Winterthur)