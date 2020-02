Stadtrat bekommt mehr Zeit für seinen Klimaplan

Es ging um den Klimawandel und seine Bekämpfung am Montagabend im Gemeinderat. Aber übers Klima, über Lebensstile, Selbstbeschränkungen, Regulationen, die Macht des Marktes und dergleichen wurde für einmal nicht gestritten. Ja, es wurde noch nicht einmal darüber geredet. Im Vorfeld schon hatten sich die Parteien nämlich darauf geeinigt, nicht wieder eine solche Diskussion anzuzetteln. Und dieser Kompromiss hielt.

Stattdessen befasste sich der Rat mit einer nicht ganz unwesentlichen Formalie. Der Stadtrat hatte für die Beantwortung der im letzten Juni von Grünen, GLP, EVP und SP eingereichten Motion, die eine Senkung des CO2-Ausstosses bis 2050 auf netto null verlangt, eine Fristerstreckung verlangt. Nur so könne er die Massnahmen, die ein solcher Plan voraussetze, vernünftig planen und mit jenen Arbeiten koordinieren, die im Zuge des Energiekonzepts 2050 ohnehin am Laufen sind.

Beispielloses Vorgehen

Mit der zuständigen Gemeinderatskommission hatte sich der Stadtrat vorgängig auf einen Deal geeinigt: Damit es in diesem zeitkritischen und in der öffentlichen Wirkung heiklen Thema nicht zu Verzögerungen kommt, werde er 2021 nicht einen Bericht zur Motion vorlegen, sondern bereits den Entwurf für einen Beschlussantrag.

Das sei bisher beispiellos, aber juristisch einwandfrei, liess die Kommissionsreferentin Barbara Huizinga (EVP) den Rat wissen – und das Vorgehen wurde nicht bestritten. In der Klimafrage legt der Rat überhaupt einen gewissen Pragmatismus an den Tag. So äusserten sich nur Grüne und GLP zur Friststreckung, also jene Parteien, die man am stärksten mit dem Anliegen identifiziert. Im Ergebnis stimmten beide Fraktionen der Friststreckung zu, die Tonalität unterschied sich aber.

Reto Diener (Grüne) sagte, das sei nun der «Königsweg», um über die Motion zu einem Beschluss zu kommen. Dass der Stadtrat vertieft und gründlich einen Massnahmenplan erstelle, wolle man schliesslich nicht verhindern. Sein Ratskollege Samuel Kocher (GLP) hingegen kritisierte, die Stadt habe bis zum Februar 2020 in der Sache nichts erreicht. «Man könnte meinen, der Stadtrat habe vergessen, an dem Thema zu arbeiten.» Dank der Zusage des Stadtrats zu einem Beschlussantrag stimme die GLP der Fristerstreckung dennoch zu.

«Ich danke der Klimajugend»

Der Stadtrat hat nun bis am 8. Januar 2021 Zeit, um das überarbeitete Energiekonzept 2050 vorzulegen. Er wird darin drei Varianten durchspielen: eine Senkung auf zwei Tonnen CO2 pro Person per 2050, so wie sie die Winterthurer Bevölkerung 2012 mit dem Gegenvorschlag zur «Winergie-Initiative» ursprünglich beschlossen hat. Die Variante der Motion von 2019 mit netto null CO2 per 2050 und – wohl etwas skizzenhafter – auch die Variante, welche die Klimajugend fordert, nämlich netto null schon 2030.

Die zuständige Stadträtin Barbara Günthard (FDP) dankte in ihrem Votum der Klimajugend und dem Gemeinderat und sagte, die diskutierten Ziele seien zu schaffen, wenn auch der politische Wille bestehe, die Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Und sie sagte, eine konsequent vorangetriebene Energiewende schaffe neue Arbeitsplätze und stärke die Unabhängigkeit der Schweiz.