Stadtrat kämpft an mehreren Fronten

Steigende Soziallasten bringen Städte wie Winterthur seit Jahren in finanzielle Schieflage. Mit 110 Millionen Franken gingen die Ausgaben für Ergänzungsleistungen zu AHV und IV, Sozialhilfe oder die Pflegefinanzierung 2016 zwar erstmals seit Jahren leicht zurück. Doch eine Trendwende sieht der Stadtrat darin längst nicht. Er hält an seiner (durch Studien untermauerten) Position fest, dass die Gemeinden ihre Anzahl Sozialfälle kaum steuern können und die finanzielle Last fairer verteilt werden müsste, zwischen den Gemeinden und durch mehr Geld vom Kanton, Stichwort «gerechterer Soziallastenausgleich». Beim Kantons- und Regierungsrat bissen die Gemeinden bisher auf Granit. Diese, so das Lamento, bürdeten den Kommunen im Gegenteil immer neue Kosten auf.

Die Gemeinderätinnen Silvana Näf (SP) und Katrin Cometta (GLP) wollten in einer Interpellation vom Stadtrat wissen, wie dieser sich für seine Ziele einsetze und ob er, wie in einer Postulatsantwort vor einem Jahr angekündigt, sein Lobbying noch verstärken werde. Eingangs weist der Stadtrat nochmals deutlich auf die in seinen Augen verquere Argumentation des Kantons hin. Schliesslich habe der Wirksamkeitsbericht 2017 der Regierung zum neuen Finanzausgleich gezeigt: Die Belastung durch Sozialkosten sei zwischen 2000 und 2015 für die Gemeinden um 56 Prozent gestiegen und die kommunalen Unterschiede um 100 Prozent. Dennoch sehe man beim Kanton keinen Handlungsbedarf. Zweitens habe eine von den Städten Zürich, Winterthur und Dietikon in Auftrag gegebene Studie gezeigt, dass der Kanton Zürich mit durchschnittlich 20 Prozent im schweizweiten Vergleich einen kleinen Anteil der Sozialkosten trage.

Mit welchen Mitteln hat sich der Stadtrat nun also aktiv für seine Ziele eingesetzt? Beispielsweise, indem Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) sich in Kommissionen vernehmen liess, am Gemeindeforum teilnahm oder über Medienmitteilungen Position bezog (siehe Kästen unten).

Den GPV als Stimme der Gemeinden nutzen

Als wichtigsten Akteur sieht Galladé in nächster Zukunft den Ge­mein­de­prä­si­den­ten­ver­band (GPV). Dort sei das Thema Soziallasten auf der Agenda in den letzten Jahren weit nach oben gerutscht, auch bei Vertretern anderer Bezirke. «Das ist entscheidend, denn über sie lässt sich auch ein Teil der bürgerlichen Mehrheit im Kantonsrat für das Thema sensibilisieren», sagt Galladé. Der GPV sei ein starkes, breit abgestütztes Gremium, das gehört werde. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) ist dort in einem leitenden Ausschuss und Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) in einer Arbeitsgruppe vertreten. Galladé ist zudem Vorstandsmitglied der kantonalen Sozialkonferenz, welche die innerkantonale Sozialkostenverteilung für 2017 bis 2020 als Themenschwerpunkt festgelegt hat.

Auf informeller Ebene fänden Gespräche mit der Stadt Zürich oder der «AG Dietikon» statt, in der sich mehrere Gemeinden zusammengetan haben. Weitergehende Pläne für eine «Lobbying-Vorwärtsstrategie» gibt es laut Galladé nicht: «Wir halten an den bewährten Mitteln fest, mit denen wir schon einiges erreicht haben.»

Braucht keinen neuen grossen Wurf

Abschliessend listet der Stadtrat diejenigen Geschäfte auf, bei denen er bald ein finanzielles Tauziehen mit dem Kanton erwartet, wie zum Beispiel beim Sozialhilfegesetz. «Als Alternative zur sistierten Gesamtrevision wäre dort ein parlamentarischer Vorstoss wohl zielführender», sagt Galladé dazu. Hier dränge sich ein Gesamtkostenmodell auf, wie es bei dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (Stand: Beratung im Kantonsrat) vorgesehen sei, mit einem Kostenteiler von 60:40 zulasten der Gemeinden. Generell sei zu sagen: Der Weg führe bei der Kompensation der Soziallasten nicht über einen «neuen grossen Wurf», sondern Schritt für Schritt über Spezialgesetze, insbesondere auch bei den Ergänzungsleistungen. (Der Landbote)