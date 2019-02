Start der Rückrunde verschoben, Spiel abgesagt

Sonntagmorgen auf der Schützenwiese: Es schneit, der Rasen ist bedeckt mit nassem Schnee. Der Inspizient der SFL versucht den Ball auf dem belegten Rasen ins Rollen zu bringen.

Doch statt zu rollen, wie es sich für einen Fussball gehört, wird das Spielgerät von der klebrigen weissen Masse eingehüllt zu einem Schneeball und bleibt stecken. «Keine Chance für einen anständigen Fussballmatch», schreiben die FCW-Verantwortlichen.

Das Ersatzdatum ist noch nicht definiert, wird jedoch so rasch wie möglich kommuniziert. Der FCW startet somit am nächsten Samstag auf dem Kunstrasen in Kriens in die Rückrunde. Heute Sonntag um 14.00h ist dafür ein Training angesagt. (ani/PD)