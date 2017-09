Staunen und Zittern vor der Fusionsabstimmung

Heinrich Ita hat an prominenter Stelle in Oberstammheim ein besonders auffälliges Plakat aufgehängt: «Istanbul Kebab», heisst es darauf, «unnötig wie die Fusion.» Bereitwillig erklärt er dem Passanten, was er damit meint und bittet ins Haus, das direkt an der Hauptstrasse liegt.

Im Innern befindet sich eine alte Schumacherwerkstatt, die so aussieht als könnte man sofort wieder zu arbeiten beginnen. Er trage Sorge zu Traditionen und bewahre das Haus deshalb, so wie es ist, sagt Ita. «Dasselbe sollte auch für die Gemeinde als Ganzes gelten.» Eine Fusion wäre für ihn ein Verlust: Der Heimatort seiner Familie und damit ein Stück Identität würden verloren gehen.

Um sich Gehör zu verschaffen, provoziert Heinrich Ita mit dem Plakat und auch mit Flyern, die er im Internet verbreitet, ganz bewusst. Er setze dabei vor allem auf Humor. «Das kommt aber nicht überall gleich gut an.»

Auch Fusionsbefürworter haben Plakate aufgehängt. Der auffällige gelbe Kreis mit der Ja-Parole ist in mehreren Dörfern zu sehen. Dafür verantwortlich ist die Gruppe InFusion, die talübergreifend für ein Ja am 24. September wirbt («Landbote» vom 6. September). Es gibt aber auch viele in den betroffenen Gemeinden, die die Abstimmung nicht ganz so stark beschäftigt. Auf das Thema angesprochen, antwortet eine 67-Jährige, sie habe sich nicht so wahnsinnig mit dieser Frage beschäftigt. In ihrem Umfeld werde die Fusion nicht sehr intensiv diskutiert. Sie sei aber auch erst vor rund 20 Jahren hierhergezogen.

Ein anderer «Zuzüger», der in der Bäckerei in Unterstammheim gerade sein Mittagessen abholt, wundert sich über den hitzigen Abstimmungskampf. «Das ist ein richtiges Theater», sagt der 73-Jährige. Uralte Ressentiments zwischen den Dörfern würden wach, die kaum noch etwas mit der eigentlichen Abstimmungsfrage zu tun hätten. «Die Plakate sind teilweise unter jedem Niveau.» Ihn störe zum Beispiel die kleinliche Diskussion, um mögliche Entwicklungen des Steuerfusses.

Die Bedienung in der Bäckerei mag sich nicht zur Fusion äussern. Das Thema interessiert sie allerdings schon. Und so reicht sie zum Abschied eine Gratis-Praliné über die Theke. «Zur Stärkung.» Allgemein reagieren Passanten freundlich auf Fragen zum Thema. Das sieht auch Dominik Steiner so. Er ist an diesem Freitagvormittag für das SRF-Regionaljournal unterwegs und berichtet ebenfalls über die Stimmung vor der kapitalen Fusionsabstimmung. «Man merkt, dass das Thema die Leute beschäftigt», sagt er.

Auffällig ist, dass die Abstimmung in Waltalingen und Guntalingen deutlich weniger präsent scheint, als in Unter- und Oberstammheim. Es sind in diesen beiden Dörfern jedenfalls weniger Plakate zu sehen.

Vielleicht sind die Meinungen hier schon gemacht? Auf dem Rundgang durch die Stammer Dörfer treffen wir bei gut einem Dutzend Personen etwas mehr Befürworter an als Gegner, was natürlich Zufall sein kann. Eine der Befürworterinnen ist eine alteingesessene Stammerin. «Ich fühle mich überall im Tal gleichermassen daheim», sagt die 91-Jährige. «Auf lange Sicht gehört die Region einfach zusammen.» Sie stelle aber fest, dass viele ältere Leute sonst eher gegen einen Zusammenschluss seien. «Die Abstimmung ist auch eine Generationenfrage.» Auch andere sehen das so: Die Jungen sind eher für eine Fusion, ältere eher dagegen. Eine Abstimmungsprognose wagt dann aber kaum jemand, viele sagen ein knappes Resultat voraus. (Der Landbote)