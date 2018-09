Steinheben bis die Muskeln versagen

Die Schweizermeisterschaften in Steinstossen in Elgg lockten Turnvereinsdelegationen und Sportler aus der ganzen Deutschschweiz an. Und dabei gab es noch eine echte Neuheit: Erstmals suchte die Schweiz auch nach einem Meister und einer Meisterin in der Disziplin Steinheben.

Thomas Lehmann, der Präsident des Organisationskomitees der Schweizermeisterschaften in Elgg, hat zusammen mit seinem Team und rund 60 Freiwilligen den Anlass auf die Beine gestellt: «Seit Montag waren wir eigentlich konstant mit Aufstellen beschäftigt», sagt er: «Für nur einen Tag Wettbewerb ist das ein ziemlich grosser Aufwand.» Aber dieser scheint sich zu lohnen. Die grüne Wiese auf dem Gelände des Schulhauses im See ist mit einer rund 50 Zentimeter dicken Schicht Sand überzogen. «Später wird hier der Sportplatz eingesandet, wir können den Sand also quasi zwischennutzen», erklärt Lehmann.

40 Kilo Stein werfen

Steinstossen funktioniert eigentlich genau so, wie es sich anhört. 4 bis 12,5 Kilogramm schwere Steine werden mit einer Hand und etwas Anlauf so weit geschleudert, wie es geht. Die Ausnahme bildet die Kategorie, in der 40-Kilo-Brocken möglichst weit gewuchtet werden. Hier darf man den Stein über den Kopf stemmen und mit beiden Händen werfen.

Gian Wälchli aus Herznach, Aargau zählt zu den Favoriten in der 40-Kilo-Kategorie. Er verzichtet auf die Sonderregel und wirft seinen Stein mit nur einer Hand. Konzentriert stürmt er auf den Balken zu, vor welchem der Abwurf passieren muss. Der könnte den letztjährigen Meister schlagen, raunen die Zuschauer.

«Die Technik muss stimmen, nur mit Kraft gewinnt man nicht.»Gian Wälchli,

Steinstosser

Aber Gian Wälchli selber ist nicht so sicher: «Ich konnte nicht so viel trainieren, wie es für einen Sieg wohl nötig wäre», sagt er. Gewinnen würde er natürlich trotzdem gern. «Aber wichtig ist einfach locker zu bleiben. Die Technik muss stimmen, nur mit Kraft gewinnt man nicht.» Dieses Jahr reicht es nicht für Wälchli. Ein paar Stunden später steigt Roman Feusi, wie im letzten Jahr, auf den ersten Podestplatz.

Corina Obrist aus Wallbach im Aargau balanciert ihre 12,5 Kilo auf der rechten Schulter aus, federt kurz in den Knien und läuft dann die knapp zehn Meter an. Jede Muskelfaser scheint gespannt und wie von einer Flipperautomaten-Feder fliegt der Stein 10 Meter und 89 Zentimeter in den Sand. Die Chancen auf den Titel stehen erst gut, doch auch sie verpasst knapp den ersten Platz. Alexandra Ganz aus Thalwil wirft noch etwas weiter.

Einen Sommer lang trainiert

Steinheben wirkt dagegen beinahe statisch. In dieser Disziplin heben die Sportler mit einer Hand einen 8 bis 22,5 Kilogramm schweren Stein so oft wie sie können. Dabei müssen sie den Stein bis kurz über den Boden halten, um ihn dann mit gestrecktem Körper weit über den Kopf zu stemmen. Sabrina Böni vom Turnverein Schindellegi steht im Final des 12,5-Kilo-Steinhebens. Die ersten zehn Wiederholungen sehen locker aus. Bei 16 zischt Böni durch die Zähne. Bei 27 versagen die Muskeln. Für einen Sieg reicht es knapp nicht. Nebenan hat Alexandra Meier aus Basadingen fünf Wiederholungen mehr geschafft. Trotzdem ist Sabrina Böni mehr als zufrieden: «Ich hätte es nicht erwartet. Wir haben erst über den Sommer wirklich angefangen zu trainieren», erzählt sie noch atemlos vom Kampf.

Die neue Schweizermeisterin Alexandra Meier strahlt und sagt: «Ich wusste schon, ich gehöre nicht zu den Schlechten, aber ich habe trotzdem nicht mit einem Sieg gerechnet.» Steinheben sehe immer so einfach aus: «Und die ersten zehn Mal sind auch einfach. Aber dann ist es ein Kampf gegen den inneren Schweinehund.» (Der Landbote)