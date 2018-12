Stich ins Herz führte zum Tod

Die Anklageschrift enthüllt neue Details zum Tötungsdelikt in Wasterkingen. So hat der 51-jährige Montenegriner insgesamt viermal auf seine Ehefrau eingestochen, bevor diese infolge einer inneren Verblutung starb.Als ein Streit zwischen den beiden aus dem Ruder lief, behändigte sich der Beschuldigte eines 20 Zentimeter langen Messers. Mit diesem attackierte er seine Frau und traf sie zunächst am Oberarm, an der Schulter und an der Wange. Danach stach er ihr mit voller Wucht in den linken Brustbereich. Die Klinge durchtrennte zwei Rippen und stiess bis ins Herz vor. Für die damals 45-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch vor Ort. Besonders tragisch: Drei Kinder (damals 16, 13 und 12 Jahre alt) des Ehepaars befanden sich zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls im Haus.

Der Beschuldigte liess sich widerstandlos verhaften und hat inzwischen den vorzeitigen Strafvollzug angetreten. Wird er der vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen, droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 20 Jahren. Der Prozess findet am 27. Februar am Bezirksgericht Bülach statt — der Beschuldigte wird zufälligerweise genau an jenem Tag 52 Jahre alt.

Liegenschaft vorerst leer

Auch über ein Jahr nach der Tat, erinnert man sich in Wasterkingen noch an das Tötungsdelikt. Gemeindepräsident Peter Zuberbühler sagt: «Der Vorfall steckt noch in den Köpfen der Bewohner. Aber der Alltag hat inzwischen wieder Einzug gehalten.» Dass man das Ereignis nicht einfach unter den Tisch wischen will, zeigte sich vergangene Woche an der Gemeindeversammlung. Bevor über das Budget abgestimmt wurde, fand im Dorfhuus zuerst ein Referat zur Arbeit der Präventionsabteilung der Kantonspolizei statt. Dabei ging es vor allem darum, an welchen Warnsiganlen schwere Gewalttaten erkannt und wie sie verhindern werden können.

Der Gemeindepräsident erfuhr am Tatabend als einer der ersten vom Vorfall und traf gar vor der Polizei am Tatort ein. Am Gerichtsprozess wird Peter Zuberbühler nicht teilnehmen: «Wir haben an der Gemeinderatssitzung entschieden, den Prozess nicht vor Ort mitzuverfolgen.»

Die Liegenschaft, in welcher sich die Tat zugetragen hat, steht seither leer. Es sei möglich, dass das Haus umgebaut oder umgenutzt werde. (Zürcher Unterländer)