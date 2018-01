Stürmisches Jahr liegt hinter Waltalingen

Es war gestern die letzte Bechtelistag-Budgetversammlung und die zweitletzte reguläre Gemeindeversammlung überhaupt in Waltalingen. Gemeindepräsident Martin Zuber zeigte den 91 anwesenden Stimmberechtigten eine Folie im Stil einer Zähleranzeige. Auf dieser Anzeige stand gross die Zahl 364 – so viele Tage waren es gestern noch bis zum Start der neuen Gemeinde Stammheim am 1. Januar 2019.

Für Zuber war die Abstimmung über die Fusion vom 24. September eines der drei prägendsten Ereignisse 2017. «Es mag das ein Sturm gewesen sein oder nicht», meinte er dazu. Zwei Naturgewalten waren seine beiden anderen Vorkommnisse: Die zwei heftigen Spätfrostnächte im April sowie der verheerende Hagelgewittersturm vom 2. August.

Ein «kleiner Pferdefuss»

Nicht alle hätten gleich viel Freude an der beschlossenen Fusion der vier Stammertaler Gemeinden, sagte Zuber in seinem Jahresrückblick. «Aber glaubt mir: Für die Zukunft des Tales ist es der richtige Schritt.» Der Waltalinger Gemeinderat hatte sich als einzige der vier Gemeindebehörde für ein Ja zur Fusion ausgesprochen, wobei er durch die Rechnungsprüfungskommissionen überraschend unterstützt wurde. Die Ausgangslage für die Abstimmung sei offen gewesen, sagte Zuber. Beeindruckt sei er dann von der «extrem hohen Stimmbeteiligung» und den «glasklaren Resultaten» gewesen.

«Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg»: Mit diesem Zitat des Autobauers Henry Ford machte Zuber allerdings auch klar, wie viel Arbeit die beschlossene Fusion noch bedeutet. Denn erst den ersten der drei Schritte hat das Stammertal bis jetzt getan. Von der Zusammenlegung der Buchhaltung und Informatik bis zur Zentralisierung der Verwaltung in Unterstammheim: Für dieses Jahr haben die vier Gemeinden gut 1,6 Millionen Franken für diverse Vorbereitungsarbeiten budgetiert. Das Gute: Diese Kosten belasten die Gemeinderechnungen nicht, sondern sie können von den 7,5 Millionen Franken in Abzug gebracht werden, die der Zürcher Regierungsrat als Fusionsbeitrag bewilligt hat.

Es gibt aber auch noch eine oder allenfalls zwei politische Hürden, bevor die neue Gemeinde Stammheim Wirklichkeit wird – entsprechend bezeichnete Zuber dies als einen «kleinen Pferdefuss». So muss nämlich die Stimmbevölkerung noch der neuen Gemeindeordnung zustimmen, das erste Mal am 4. März. Bei einem Nein müsste das Werk überarbeitet und ein zweites Mal dem Souverän vorgelegt werden. Bei einem abermaligen Nein käme der Zusammenschluss nicht zustande.

«Keine Strafaktion»

In der Frage- und Diskussionsrunde zum Thema Fusion gab es etwas überraschend Kritik seitens der Schule. Dass auch das Schulsekretariat in die zentrale Verwaltung nach Unterstammheim zügeln müsse, fänden sie nicht gut, sagten zwei Bürgerinnen. Denn für die Schulverwaltung sei die räumliche Nähe zur Schule wichtig. Und die eine Votantin fragte, ob denn der Umzug eine Bestrafung dafür sei, dass die Schulpflege die Fusion abgelehnt habe. Zuber entgegnete, dass dies «keine Strafaktion» gewesen sei. Die Steuerungsgruppe, bestehend aus allen Behördenspitzen, habe diesen Entscheid klar gefällt. Um Synergien bei den Liegenschaften zu realisieren, habe man sich für die Zentralisierung der Verwaltung entschieden – und die Mehrheit des Souveräns folgte dem Argument. Zudem sei Stammheim immer noch eine Kleingemeinde, die räumlichen Distanzen also immer noch gering. Auch führe die fortschreitende Digitalisierung dazu, dass immer weniger Aktenbündel von A nach B getragen würden. Dann meldete sich ein dritter Bürger zu Wort und mahnte allgemein zur Vorsicht angesichts der noch zu gewinnenden Abstimmung über die Gemeindeordnung. Zuber kündigte daraufhin an, das Anliegen der Schule in der Steuerungsgruppe nochmals zu diskutieren.

Keine Gegenstimmen

Alle fünf Geschäfte an der gestrigen Gemeindeversammlung wurden diskussionslos und ohne Gegenstimmen genehmigt – so auch der letzte Waltalinger Voranschlag für dieses Jahr.

