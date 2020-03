Swiss fliegt nur noch mit sechs Flugzeugen, temporäres Grounding möglich

Die Fluggesellschaft Swiss musste in den vergangenen Tagen aufgrund des Coronavirus 5800 Flüge streichen - das sind mehr als 80 Prozent der geplante Bewegungen. Mehr als zwei Drittel der erst vor wenigen Jahren erneuerten Flotte sind derzeit ausser Betrieb und auf Standplätzen parkiert. Und es könnte noch dicker kommen, wie die Swiss heute morgen in einer Medienmitteilung schreibt. «Sollte sich die Situation gar noch weiter verschlechtern und zusätzliche Reiseverbote erlassen werden, kann eine komplette, temporäre Einstellung des Flugbetriebs nicht mehr ausgeschlossen werden», heisst es.

Der Fluggesellschaft droht also ein zweites Grounding, wenn auch möglicherweise nur ein temporäres. Abhängig scheint dies unter anderem auch davon zu sein, inwiefern die Fluggesellschaft weiter gewisse Verbindungen noch aufrecht erhalten kann und wie schnell sie Verbindungen wieder aufnehmen kann in Länder, welche ihre Grenzen nach einem erfolgten Lockdown wieder öffnen. «Die Nachfrage wird zwar wieder anziehen, aber verzögert und schrittweise», sagt Swiss-CEO Thomas Klühr.

Swiss-CEO Thomas Klühr zur aktuellen Lage der Fluggesellschaft.

Die Swiss hatte ursprünglich heute an einer Pressekonferenz über das Jahresergebnis 2019 informieren wollen. Das tat sie auch, wenn auch nur ganz kurz. Denn die Medieninformation war wie zu erwarten fast vollständig den Auswirkungen des Coronavirus gewidmet. «Es ist meine fünfte Jahresmedienkonferenz und meine schwierigste bislang», sagte Klühr einleitend. Die Aviatikindustrie befinde sich in einer ihrer grössten Krisen. Und er machte klar: Die Swiss hat einen weiteren, einschneidenden Schritt geplant, um Liquididätsprobleme zu verhindern. Die Swiss reduziert den Flugplan auf ein absolutes Minimum. Das bedeutet, dass ab dem 23. März nur noch eine Art Miniflugplan umgesetzt wird, bei welchem nur sechs Flugzeuge eingesetzt werden: Ein Langstreckenflugzeug nach Newark (New York) sowie fünf Mittelstreckenflugzeuge, welche vorerst nach London Heathrow, Berlin, Hamburg, Brüssel, Dublin, Lissabon und Stockholm verkehren werden. Keine Langstreckenverbindung mehr wird es ab Genf geben, von dort fliegt die Swiss nur noch nach Athen, Lissabon und Porto. Insgesamt reduziert sich die Anzahl Flüge damit auf noch 40 pro Woche, sie operiert mit weniger als 10 Prozent ihrer Kapazität. Es ist die letzte Betriebsstufe vor dem erwähnten möglichen Grounding.

Die Swiss hat seit Februar ihren Flugplan sukzessive zurückfahren müssen.

Mehr Stornierungen als Buchungen

Wie stark die Swiss unter der Krise leidet, zeigt sich anhand der Buchungszahlen. Gemäss Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour sind die Buchungen auf 15 Prozent zusammengeschrumpft. Das bedeutet, dass derzeit mehr storniert als gebucht wird. Damit der Airline das Geld nicht komplett ausgeht, hat sie in den vergangenen Tagen bereits verschiedene Massnahmen erlassen, um Kosten einzusparen. Derzeit gibt es einen Einstellungsstopp, manche Lohnbestandteile werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt, das Kader verzichtet auf einen Teil des Lohnes und Projekte, die für den Betrieb derzeit nicht notwendig sind, wurden eingestellt. Vor allem hat die Swiss aber Kurzarbeit eingeführt, für das Personal in Cockpit und Kabine sowie für die Mitarbeitenden in der Technik und im Frachtbereich. Zudem wird die Swiss möglicherweise einen Teil ihrer Passagiermaschine für Cargofunktionen umnutzen.

«Eine Stand-Alone-Variante ist nicht überlebensfähig»

Folgen soll nun auch die Kurzarbeit im administrativen Bereich, die Airline hat inzwischen auch dafür einen Antrag eingereicht. Die Swiss will zudem auch über Staatshilfe diskutieren. «Es ist davon auszugehen, dass alle Airlines in Europa auf staatliche Unterstützung angewiesen sein werden. Die Frage ist nicht ob, sondern wann», so Klühr. Nicht konkret antworten wollte Klühr auf die Frage, ob auch eine Beteiligung des Schweizer Staates an der Airline als Gegenzug für finanzielle Hilfe infrage käme. «Es geht um eine temporäre Überbrückung der Liquidität», sagte Klühr. Er wies aber daraufhin, dass die Schweiz und die Swiss in den vergangenen Jahren stark davon profitiert hätten, dass die Fluggesellschaft Teil der Lufthansa-Gruppe ist. «Eine Stand-Alone-Variante ist nicht überlebensfähig», hielt der CEO fest.

Lizenzen der Piloten könnten zum Problem werden

Für die Swiss hat sich durch die vom Bund erlassenen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus noch ein weiteres Problem erlassen: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat ein Verbot für Flugschulungen erlassen - auch für das Training im Simulator. Damit die Lizenzen von Piloten aber gültig bleiben, müssen sie in regelmässigen Abständen Checkflüge im Simulator bestehen. «Das ist für uns systemkritisch», bestätigte Thomas Frick, Chief Operational Officer bei der Swiss. Von grosser Bedeutung sei das erst recht dann, wenn der Betrieb wieder hochgefahren wird. Dann müssen die Piloten gültige Lizenzen haben. Man sei diesbezüglich im Kontakt mit dem BAZL.

Umsatz war 2019 etwa gleich geblieben

Nur ganz kurz informierte die Swiss über das Jahresergebnis 2019. Das Unternehmen schrieb einen Gewinn von 578 Millionen Franken, 9 Prozent weniger als im Rekordjahr 2018. Der Umsatz lag mit 5,3 Milliarden Franken etwa auf Vorjahresniveau.