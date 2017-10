Swiss fliegt wieder nach Kiew

Die Swiss teilte am Dienstag mit, welche neuen Destinationen sie in den Sommerflugplan 2018 aufgenommen hat. Bisher nicht angeflogen hat die Swiss dabei die zwei neuen Städte in Frankreich, Bordeaux und Marseille.

Bordeaux liege im Herzen einer beliebten Tourismusregion und spiele wirtschaftlich eine wichtige Rolle, in den letzten Jahre habe sich das Gebiet den Zukunftstechnologien verschrieben, wie sie in Raumforschung und Molekularwissenaften vorkämen, schreibt die Swiss zur Begründung.

Strecke nach Kiev hatte sich nicht wie gewünscht entwickelt

Marseille bilde das Tor zur Provence, einer der beliebtesten Urlaubsregionen Europas, und sei als Hafenstadt am Mittelmeer Ausgangspunkt von Kreuzfahrten. Nur bedingt neu im Sommerflugplan sind die beiden anderen genannten Destinationen Breslau in Polen und Kiew in der Ukraine.

Nach Breslau fliegt die Swiss bereits seit diesem Winter aufgrund der starken Nachfrage der Businesscommunity, die Verbindung wird nun aber auch im Sommer bedient. Nach Kiew flog die Swiss bereits im Winter 2013, sie nahm die Verbindung aber im Oktober 2014 wieder aus dem Angebot. Die Strecke hatte sich damals nicht wie gewünscht entwickelt. (Zürcher Regionalzeitungen)