Tagebücher von Bruno Stefanini als Beweismittel

Um die millionenschwere Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte des Winterthurer Immobilienunternehmers und Kunstsammlers Bruno Stefanini tobt seit Jahren ein erbitterter Kampf zwischen dem bisherigen Stiftungsrat und den Nachkommen Stefaninis. Konkret geht es um Artikel 5 der Stiftungsurkunde und die Frage, ob die Nachkommen künftig den Stiftungsrat ernennen dürfen. Vor einem Jahr entschied das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen im Sinne der Stefanini-Kinder, von diesem Urteil rückt es auch in einem vor wenigen Tagen gefällten Entscheid nicht ab.

Obwohl der Fall eigentlich bereits eine Instanz höher, also beim Bundesgericht liegt, musste sich das Bundesverwaltungsgericht in den letzten zwei Monaten erneut mit Stefanini befassen. Wie erst jetzt bekannt wird, reichten die bisherigen Stiftungsräte im Frühsommer weitere Beweissmittel in Form von Tagebüchern des Immobilienkönigs ein.

Offenbar erst vor kurzem gefunden

Laut den bisherigen Stiftungsräten hätten Stefaninis Tagebücher beweisen sollen, dass er das in der Stiftungsurkunde festgehaltene Ernennungsrecht der Nachkommen tatsächlich habe aufheben wollen. Diese Feststellung ist für die Klagenden darum so wichtig, weil mittlerweile klar ist, dass Stefanini seit Jahren an Alzheimer leidet. Bei den Beweismitteln handelt es sich um handschriftliche Tagebucheinträge des Stifters, die ab dem 20. Februar 2017 aufgefunden worden sein sollen und den Zeitraum vom 3. November 2011 bis zum 16. Januar 2013 betreffen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun festgehalten, dass die Tagebücher nicht geeignet sind, das vor knapp einem Jahr gefällte Urteil zu revidieren. Laut dem Gericht spielen allfällige Willensäusserungen von Bruno Stefanini ohnehin keine grundsätzliche Rolle für den Entscheid. Denn die Änderung der Organisation einer Stiftung sei nur zulässig, wenn sie zur Erhaltung des Vermögens oder zur Wahrung des Stiftungszwecks dringend erforderlich ist. Das Bundesverwaltungsgericht hält demnach an seinem Entscheid fest, dass die Kinder von Bruno Stefanini und nicht die bisherige Führungsriege den Stiftungsrat bestellen dürfen.

Ein finaler Entscheid ist dies indes noch nicht. Denn parallel wird die Sache derzeit auch vom Schweizer Bundesgericht geprüft. Wegen des Tagebuch-Manövers sistierten die Bundesrichter ihre Beratungen über die Sommermonate, werden sie nun aber wieder aufnehmen. (Der Landbote)