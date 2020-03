Tapfere Red Ants nicht belohnt

Die Jets legten im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Red Ants unter der neuen Cheftrainerin Simone Berner los wie die Feuerwehr. Mit viel Tempo und aggressivem Forechecking wurden die Winterthurerinnen unter Druck gesetzt. Wenn immer diese dem Pressing mit präzisen Auslösungen auszuweichen vermochten, fanden sie aber viel Platz vor – so wie Margrit Scheidegger, die in der 12. Minute nach einer herrlichen Ballstafette auf Zuspiel Nicole Mattles zum 0:1 traf. Ohne starke Leistungen beider Torhüterinnen hätte der Schlagabtausch im ersten Drittel auch 4:4 ausgehen können.

«Es ist eine Serie, in der es drei Spiele zu gewinnen gilt – also gewinnen wir halt die nächsten beiden Partien»Margrit Scheidegger

Ab dem zweiten Abschnitt reduzierte der Meister seine Kräfte auf zwei Blöcke und erhöhte den Druck so noch mehr. Nun kamen die Winterthurerinnen kaum noch aus der Abwehrzone – dennoch traf zuerst wieder Scheidegger, bezeichnenderweise mit einem kernigen Solo aus der eigenen Hälfte heraus. Ab Spielhälfte zeigte das Anrennen der Jets aber Wirkung. Nach dem Anschlusstreffer Julia Suters vergab Michelle Wiki erst noch einen Penalty – aber im kurz darauf folgenden Powerplay traf erneut Suter in der 36. Minute zum Ausgleich. Alles begann wieder von vorne. Als Weltmeisterin Alice Granstedt – erneut im Powerplay – in der 52. Minute wuchtig zum 3:2 abschloss, schien die Partie endgültig auf die Seite der Zürcher Unterländerinnen zu kippen. Aber noch hatten die Red Ants einen Konter parat. In Überzahl gingen sie volles Risiko und ersetzten Nicole Heer durch eine sechste Feldspielerin. Prompt traf Scheidegger zum dritten Mal.

Auf Messers Schneide

In der Verlängerung hatten beide Teams den Siegtreffer mehrfach auf dem Stock, für die Red Ants hätten Vivien Kühne und Margrit Scheidegger alles klar machen können. Da auch die zehnminütige Overtime keinen Sieger produzierte, wurde zur «Lotterie» Penaltyschiessen gerufen. Dieses begann für die Red Ants gut – die zuvor nicht eingesetzte Jessica Smeds traf zum 1:0. Dies sollte allerdings der letzte gelungene Versuch bleiben, während die Jets zweimal trafen.

«Direkt nach so einem Spiel geht einem noch nicht viel durch den Kopf, das Spiel war auf Messers Schneide und uns fehlte etwas das Glück», zeigte sich Scheidegger als unmittelbare Reaktion niedergeschlagen, um dann aber sofort nach vorne zu schauen. «Wir zeigen in dieser Serie, dass wir immer wieder zurückkommen – und dass wir den Meister zwingen, über weite Strecken mit zwei Blöcken zu agieren, spricht für uns. Es ist eine Serie, in der es drei Spiele zu gewinnen gilt – also gewinnen halt die nächsten beiden Partien», so die Stürmerin.

Matchball für die Jets

Dass die Jets am nächsten Wochenende zunächst einen Matchball haben, will sie dabei ausblenden. In der Tat waren bisher alle drei Partien hart umkämpft. Den Red Ants muss in Oberseen beim nächsten Anlauf aber das Glück etwas holder sein, sonst droht das Saisonende.