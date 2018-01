Tarif für Erdgas erhöht sich nach Verkauf

Seit dem 1. Januar sind die Gasleitungen in Wiesendangen im Besitz der Energie 360° AG, vormals Erdgas Zürich AG, die fast komplett im Besitz der Stadt Zürich ist. Der Verkauf für 970 000 Franken war von den Wiesendangerinnen und Wiesendanger an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni klar angenommen worden.

Um sieben Prozent teurer

Doch nicht nur der Besitzer hat gewechselt, auch die Preise haben sich erhöht. Kostete eine Kilowattstunde bisher 6,2 Rappen, sind es unter den neuen Besitzern neu 6,65 Rappen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus, das fürs Heizen im Jahr rund 20 000 Kilowattstunden Energie benötigt, erhöht sich die Rechnung somit um 90 Franken. Begründet wird die Erhöhung mit einer höheren CO2-Abgabe und höheren Beschaffungspreisen.

Zwar hat die Gemeinde die Leitungen verkauft, es läuft aber derzeit eine Übergangsfrist. «Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass sich Wiesendanger Gaskunden gegen die Gaslieferung durch die Energie 360° entscheiden und auf die Lieferung durch die Gemeinde Wiesendangen bestehen», sagt Gemeindeschreiber Martin Schindler.

Praktisch würde das aber teurer werden. Denn der Gemeinderat hat den Tarif ebenfalls erhöht, auf 7 Rappen pro Kilowattstunde. Sprich: Wer weiterhin über die Gemeinde Erdgas beziehen will, zahlt einfach mehr. Das Heizen eines durchschnittlichen Einfamilienhauses wäre im Jahr 70 Franken teurer als bei den neuen Besitzern. «Wir haben den Tarif bewusst höher festgesetzt als bei ihnen, da der administrative Aufwand für die Gemeinde Wiesendangen bei vereinzelten Kunden entsprechend höher wird», sagt Schindler. Den Tarif habe man mit der Energie 360° AG abgesprochen.

Während den nächsten drei Jahren werden die Tarife der neuen Besitzer von der Gemeinde mit 450 000 Franken subventioniert. Dies, weil das Spezialfinanzierungskonto fast eine Million Franken betragen hatte. Die restliche halbe Million soll in den Haushalt der Gemeinde fliessen.

Günstiger als in Winterthur

Die Tariferhöhung der Gemeinde liegt aktuell auf. Beim Bezirksrat kann dagegen Rekurs eingelegt werden. Laut Schindler hat es aber bisher erst eine Rückfrage zu den höheren Tarifen gegeben.

Trotz der Preiserhöhung zahlen die Einwohner Wiesendangens weniger als die Winterthurer. Bei Stadtwerk kostet der günstigste Tarif acht Rappen pro Kilowattstunde. Wer sein Einfamilienhaus mit rund 20 000 Kilowattstunden Erdgas heizt, zahlt in Wiesendangen also im Jahr 270 Franken weniger als jemand, der dasselbe in der Stadt Winterthur tut.

