Tat begangen, aber schuldunfähig

Ein Angriff, zwei Versionen und ein Täter, dem eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden ist. So präsentierte sich am Donnerstagmorgen ein Fall vor dem Bezirksgericht Winterthur. Anwesend waren nebst dem Beschuldigten mit Anwalt, ein Staatsanwalt und der Privatkläger mit Anwalt.

Mit dem Auto verfolgt

Zugetragen hatte sich der Vorfall im Mai letzten Jahres in einer Tösstaler Gemeinde. Der Privatkläger fuhr nach einem Abend mit Freunden nach Mitternacht nachhause. Als er das Garagentor schliessen wollte, hörte er schnelle Schritte hinter sich, drehte sich um und konnte gerade noch einen Angriff abwehren. So weit schildern die Involvierten, beide Anfang 30, die Tat ähnlich.

Der Beschuldigte gab zu, dem Privatkläger mit seinem Auto gefolgt zu sein. In seiner Version packte er ihn mit beiden Händen an den Schultern und holte dann zu einem Faustschlag ins Gesicht aus, den er jedoch nicht ausführte. Man habe sich dann beruhigt, zusammen eine Zigarette geraucht und er sei wieder nachhause gefahren.

Die Version des Privatklägers, der gestern vor Gericht erneut vernommen wurde, lautete dramatischer: Der Beschuldigte habe ihn mit einer Hand gepackt, in der anderen habe er ein 15 Zentimeter langes Messer gehabt, mit welchem er auf seinen Oberkörper gezielt habe. Nur durch eine schnelle Abwehrreaktion konnte der Privatkläger verhindern, dass das Messer ihn traf.

Er habe die Hand mit dem Messer zwischen Oberarm und Oberkörper eingeklemmt und sie so verdreht, dass der Beschuldigte das Messer fallen liess. «Ich habe nicht verstanden, weshalb er auf mich losgegangen ist», sagte er. Der Beschuldigte habe danach geflucht und sich über verschiedene Personen abfällig geäussert. «Ich habe ihm gesagt, er soll das Messer mitnehmen und gehen.»

Gedroht, die Familie zu töten

Die beiden Männer kennen sich aus ihrem Herkunftsland Mazedonien und verstanden sich bis zu diesem Vorfall gut. Der Privatkläger hatte dem Beschuldigten sogar zu einer befristeten Stelle an seinem Arbeitsplatz verholfen. Direkt nach dem Angriff habe er ihn deshalb nicht anzeigen, sondern die Angelegenheit im Gespräch regeln wollen. Er besuchte am nächsten Morgen Familienmitglieder des Beschuldigten und erkundigte sich nach ihm, später erreichte er ihn telefonisch. Der Beschuldigte drohte ihm daraufhin, er werde ihn und seine ganze Familie töten. Da informierte der Privatkläger die Polizei.

«Das Messer und die Drohung sind gelogen», sagte der Beschuldigte gestern, für den Rest wolle er sich entschuldigen. Er war im Mai kurz nach dem Angriff wegen eines weiteren Vorfalls verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Eine Gutachterin hat in der Zwischenzeit eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Es bestehe eine erhebliche Wiederholungsgefahr mit Bezug auf Gewaltdelikte. Der Beschuldigte leide an Wahnvorstellungen und fühle sich von überall her angegriffen und verfolgt.

Der Antrag an das Bezirksgericht lautete denn auch nicht auf Schuldspruch mit Strafe, sondern auf die Anordnung einer stationären Massnahme zur Behandlung der psychischen Störung. «Ich fühle mich gut», sagte der Beschuldigte dazu lediglich.

Der Grund für den Angriff blieb bis zuletzt im Dunkeln. Der Beschuldigte gab an, sich vom Privatkläger provoziert gefühlt zu haben, weil dieser einer anderen Person ein Auto ausgeliehen habe. Details konnte er jedoch keine wiedergeben.

«Sie sind noch nicht so weit»

Die Verteidigung verlangte einen kompletten Freispruch von Drohung und versuchter schwerer Körperverletzung. Das Gericht jedoch sah die Tatbestände als erfüllt an: «Es steht Aussage gegen Aussage, diejenige des Privatklägers ist aber überzeugender.» Dennoch werde der Beschuldigte nicht schuldig gesprochen und auch nicht bestraft, sondern müsse sich einer stationäre Therapie unterziehen. «Eine ambulante Massnahme reicht nicht. Sie sind noch nicht so weit, zu akzeptieren, dass sie an einer psychischen Krankheit leiden», sagte der vorsitzende Richter.

Obwohl das Gericht die Tat als erwiesen ansah, lehnte es eine Genugtuung in Höhe von 5000 Franken für den Privatkläger, der seit der Tat seinerseits unter psychischen Problemen leidet, ab. «Nicht, weil er nicht etwas zugute hätte», sagte der Richter. Aber die Schuldunfähigkeit des Täters schliesse solche Forderungen mit ein. ()