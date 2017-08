Trainieren für die Zimmermann-WM

Eigentlich müsste Grenadier Florian Nock im Wiederholungskurs der Schweizer Armee sein, doch er ist entschuldigt. Denn er ist auch so im Einsatz für die Schweiz, obwohl er weder Uniform noch Sturmgewehr trägt, sondern in einer Scheune in Bauma steht und Holzbalken ausfräst. Die Luft duftet nach frisch geschnittenem Holz. Auf dem linken Ärmel seines roten T-Shirts prangt die quadratische Fahne mit dem weissen Kreuz. Feine Holzspäne liegen auf den breiten Schultern des 21-jährigen Zimmermanns.

22 Minuten pro Holzstück

Nock, der im Turbenthaler Weiler Chäfer oberhalb von Tablat wohnt, in Wila zur Schule gegangen und im Turnverein Bauma aktiv ist, nimmt vom 15. bis 18. Oktober an den Berufs-Weltmeisterschaften, den sogenannten Worldskills, in Abu Dhabi teil. Nebst Zimmermännern sind weitere Berufe vertreten, insgesamt 38 Schweizer nehmen teil, der Verband Swissskills stellt allen einen Experten zur Seite. Zudem trainiert Nock mit dem ehemaligen Weltmeister Peter Schwarz.

Seit dem Frühling befindet sich Nock, der beste Schweizer Zimmermann und Vize-Europameister von 2016, im Training. «Zuvor musste ich das Werkzeug für den Wettkampf und das Training organisieren. Ohne die grosszügige Unterstützung aus der Branche wäre das nicht möglich gewesen», sagt Nock. Im April hat er sein Arbeitspensum auf 50 Prozent reduziert, um sich optimal vorbereiten zu können, einzig am Sonntag nimmt er sich frei.

Was genau an der WM von ihm verlangt wird, weiss er nicht. Seine Betreuer haben für ihn Trainingsaufgaben zusammengestellt. Hinter seiner Werkbank sind die Ergebnisse sichtbar, neun Holzgiebel inklusive Bank und Tisch stehen herum: 2,75 Meter hoch, 80 Kilogramm schwer, aus über 60 Holzstücken bestehend. Pro Stück bleiben — von der Planung bis zur Montage — 22 Minuten Zeit. Nach 22 Stunden muss er fertig sein. «Vom Zeitdruck her ist das extrem.»

Der Wettkampf unterscheidet sich stark vom Alltag. «Wir arbeiten im Alltag nicht so präzise wie ich hier im Training», sagt Nock. Ausserdem muss er sämtliche Winkel, die er schneidet, selber berechnen und zeichnerisch ermitteln, schiften heisst das im Jargon. Eine Arbeit, die sonst der Computer erledigt. «Es ist deshalb nicht nur körperlich, sondern auch geistig extrem fordernd.» Auf dem Scheunenboden in Bauma ist ein Plan zu sehen, den Laien mit seinen scheinbar unübersichtlichen Linien auch für abstrakte Kunst halten könnten.

Schlechtes Holz fürs Training

Nock hat Holzspäne im Blut. Sein Grossvater war Küfer, der Vater ist Schreinermeister. Auch sein Onkel, seine Cousins, sowie sein jüngerer Bruder arbeiten mit Holz. Seine Karriere als Wettkämpfer hatte er während der Lehre begonnen, die er 2014 als Bester des Kantons abschloss. Damals wollte er wissen, wo er im gesamtschweizerischen Vergleich steht. «Ich hatte den Ehrgeiz, noch ein wenig mehr zu machen», sagt Nock. Über einen freiwilligen Kurs in der Gewerbeschule bereitete man ihn auf Wettkämpfe vor. Dort lernte er das Schiften. Nach dem Kurs ermutigte ihn der Leiter, sich mit den besten der Schweiz zu messen. Nock gewann.

Bild: Madeleine Schoder

Nun wird er sich einmalig mit den Besten der Welt messen, das maximal erlaubte Alter liegt bei 22 Jahren. «Es ist deshalb in der Vorbereitung schwierig zu wissen, wo man steht, weil sich auch die Konkurrenz verändert hat.» An der WM 2013 gewann die Schweiz die Silbermedaille, vor zwei Jahren gab es ein Diplom. Verspürt er Druck? «Nein, die anderen haben ja auch nur diese eine Chance.» Er setzt sich einen Podestplatz als Ziel: «Sonst müsste ich ja gar nicht antreten.» Fast wichtiger als die Platzierung ist ihm aber eine saubere Arbeit abzuliefern. «Es soll so laufen wie im Training.»

Dazu bereitet sich Nock auf verschiedene Szenarien vor. Er verwendet etwa hartes Holz mit vielen Ästen, die ihm die Arbeit erschweren und unter Zeitdruck setzen sollen.

Sein Wettkampfmaterial im Wert von rund 35 000 Franken ist bereits in einem Schiffscontainer unterwegs nach Abu Dhabi. «Die Anzahl Werkzeuge entspricht etwa einem ausgestatteten Montage-Bus einer Zimmerei.» Um trotzdem noch trainieren zu können, musste er verschiedene Firmen um Ersatzmaschinen bitten. «Viele haben mir sofort geholfen.»

An der WM wird ihn seine Familie unterstützen. Sein Bruder müsste dann ebenfalls einen Wiederholungskurs der Grenadiere leisten. Aber auch er konnte ihn verschieben. (Landbote)