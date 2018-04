Turnen und töpfern, jetzt vereint

Quirlig könnte man die 58-Jährige nennen. Sie selber staunt zwar etwas ob des Worts, wehrt sich aber nicht gross gegen die Charakterisierung. Quirlig wirken ihre wilden Locken, man spürt die Energie und die Freude, mit der sie das Neue anpackt, und ständig trägt sie Ideen mit sich herum.

Doch zuerst einmal das, was war. Katharina Spörri hat an der ETH Turnlehrerin studiert und auf allen Schulstufen gearbeitet, sie hat zwei Kinder grossgezogen und den Bewegungs- und Tanzraum Luna im Dachgeschoss des «National» am Bahnhof gegründet. Das war 2004 und der Beginn der Selbstständigkeit. «Ich verdiente zwar weniger, aber die Arbeit machte mich zufriedener, weil alle Kundinnen motiviert sind», sagt sie im Rückblick.

Vor allem viele Frauen schätzen ihre Kompetenz: Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildungsturnen, Pilates, Fitness, all das hat sie im Luna-Raum unterrichtet. Und den Raum auch weiter vermietet an andere Therapeutinnen und Tanzlehrerinnen. «Das war zwar kein Geschäft, aber die Vermietungen deckten stets die Kosten.»

Sie dreht mit Porzellanton

Vor zehn Jahren entdeckte sie dann das Töpfern. Sie besuchte Drehkurse, lernte Glasieren, Brennen, das ganze Repertoire. Sie dachte daran, eine fundierte Ausbildung zu absolvieren, entschied sich dann aber für die Arbeit und den kreativen Prozess. Drei Jahre lang hatte sie ein Atelier an der Neustadtgasse, gab Kurse und produzierte Porzellanstücke als Gebrauchskeramik. Nun hatte sie drei Berufe – und drei Mieten zu zahlen: Mutter zu Hause, Töpferin im Atelier, Turnlehrerin im Bewegungsraum.

Es war ein Zufall, dass dieser Raum frei war, dass ich davon hörte und dass ihn mieten konnte, ich bin megahappy.Katharina Spörri

Hier beginnt nun das Neue, die Gegenwart. Die Kinder sind erwachsen, den Bewegungsraum Luna hat sie gekündigt und abgegeben, ebenso das Töpferatelier, denn nun kann sie das zusammenlegen an einem Ort: im Dorfkern von Oberi, keine hundert Meter weg von da, wo sie wohnt. «Es war ein Zufall, dass dieser Raum frei war, dass ich davon hörte und dass ich ihn mieten konnte, ich bin megahappy.»

Heller Raum, schöner Boden

Es sind die Räume, in denen einst der Konsumverein eingemietet war und wo als letzter Elvis Istrefi seine legendäre Videothek betrieb. Nun hat der helle 100-Quadratmeter-Raum einen schönen Eichenboden, flache Leuchten und einen neuen Anstrich. Geblieben sind die Heizungsrohre unter der hohen Decke.

Estetico heisst der Ort neu, Katharina Spörri bietet hier wie früher im Luna auch anderen Kursleiterinnen Gastrecht. Im hinteren Raum und im Untergeschoss hat sie ihre Töpferei mit vier Drehscheiben eingerichtet, wo sie ihre Kenntnisse weitergibt.

Ich bin auch eine Galerie

Zu erwähnen bleibt noch Thomas Lüthi. Er arbeitet als Grafiker und Künstler, wobei Holzdrucke zu seinen Spezialitäten gehören. Und er verwandelt den grossen Raum über die Wochenenden jeweils in eine Galerie. Die erste Künstlerin, die er präsentiert, kennt man in Winterthur noch nicht: Es ist Anna Choi, eine Koreanerin, die in der Leventina lebt und arbeitet. «You were in my dream», heisst die Werkschau.

Auch das ist noch nicht ganz alles: Katharine Spörri liebäugelt damit, einmal pro Monat dreistündige Workshops zu organisieren: In Kontakt ist sie mit einem Salsalehrer, einer Schokolade-Manufaktur und einem Acro-Yoga-Lehrer. Die Ideen gehen der quirligen Geschäftsfrau nicht so schnell aus.



Eröffnung Estetico, Römerstr. 177, Sonntag, 15. April, 10 bis 18 Uhr: Keramik La Poterie, 12 bis 14 Uhr mediterraner Lunch, 16 Uhr Vernissage Anna Choi. www.este-tico.ch ()