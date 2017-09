Überbleibsel der Kelten

Für frühe Kulturen mit ihren Naturgöttern hatte die Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) eine grosse Bedeutung. So sind bekannte Bauwerke darauf ausgerichtet, dass das Sonnenlicht am 21. März respektive 21. September in einer besonderen Weise darauf fällt. Die Ägypter richteten die Sphinx auf die Äqui­noktiumssonne aus. In Irland ist die Megalithanlage Knowth so konstruiert, dass das Sonnenlicht zur ­Tagundnachtgleichen durch einen langen Tunnel direkt in die Grabkammer scheint und sie erleuchtet. Dies war eine Form der antiken Zeitmessung, aber sicher auch des Glaubens vor circa sechstausend Jahren.

Keltische Feiertage

The Celtic Fragment ist eine Veranstaltungsreihe von Catherine Rhatigan (irische Harfe), Isabelle Hauser (Geschichten) und David Aebli (Bouzouki, Kontrabass, Gitarre). Das Trio performt zu acht keltischen «Feiertagen», zum Beispiel Bealtaine (1. Mai). Dieser traditionelle Sommerbeginn wird auch in unseren Breiten gefeiert und ist mit Tänzen, Blumen- und Naturschmuck verbunden. Die helle Zeit des Jahres beginnt. An Samhain (31. Oktober), wenn die Bäume kahl waren, schlossen die Kelten ihr Jahr ab und gedachten der Toten. Das Christentum übernahm dies zu Allerheiligen.

In Halloween ist ein ehemals keltischer Brauch wieder zurückgekehrt, heisst es doch eigentlich Hallows’ Eve, der geweihte Abend, bevor für die Kelten der (dunkle) Jahreszyklus wieder begann. Immerhin müssen wir seit 1981 die Uhren am letzten Oktobersonntag auch umstellen und die Tage werden gefühlt «dunkler». Denn für die Kelten begann der neue Tag am Abend, wenn die Sonne untergegangen war – und dauerte bis zum nächsten Sonnenuntergang.



