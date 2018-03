Umleitungen und Bahnersatzbusse wegen Bauarbeiten

Bei Kloten sind mehrere Weichen ins Alter gekommen und müssen erneuert werden. Um den regulären Zugbetrieb und die Kunden so wenig wie möglich zu tangieren, finden die Arbeiten am Abend und an einem Wochenende statt. Die SBB passt den Fahrplan der S7 und SN7 während folgenden Tagen und Nächten an:

Donnerstag, 5. April 2018, 21.10 Uhr bis Betriebsschluss;

Freitag, 6. April 2018, 21.10 Uhr, durchgehend bis Sonntag, 8. April 2018, Betriebsschluss;

Montag, 9. April 2018, 21.10 Uhr, durchgehend bis Donnerstag, 12. April 2018, Betriebsschluss;

Montag, 16. April 2018, 21.10 Uhr, durchgehend bis Donnerstag, 19. April 2018, Betriebsschluss.

Der Streckenabschnitt zwischen Bassersdorf und Zürich Oerlikon ist während diesen Zeiten gesperrt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die S7 sowie am Wochenende die SN7 werden via Zürich Flughafen umgeleitet. Auf der Strecke zwischen Bassersdorf und Zürich Oerlikon verkehren Bahnersatzbusse, welche die Haltestellen zwischen Bassersdorf und Zürich Oerlikon bedienen. Es muss mit verlängerten Reisezeiten gerechnet werden.

