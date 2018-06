Unzweifelhafte Schönheit

Ist die angekündigte Sinfonia Concertante KV 297b überhaupt von Mozart? Die Überlieferung hat ihre Dunkelzone, aber Thomas Zehetmair, der die schwierige Sachlage erläuterte, zog ein dezidiertes Fazit: «Ein zweifelhaftes Werk von unzweifelhafter Schönheit.» Was dann zu beweisen war und – die eine oder andere kleine Retusche hinzugedacht – auch vollkommen bewiesen wurde.

Wie sich die Bläsersolisten des Orchesters, Maria Sournatcheva (Oboe), Sérgio Pires (Klarinette), Daniele Galaventa (Fagott) und Kenneth Henderson (Horn), in diesem melodisch aufblühenden und virtuos aufgebrochenen Spiel ablösten, verbanden, konkurrenzierten, und wie das Orchester da akzentuiert eingriff, war von schönster mozartscher Lebendigkeit und Prägnanz.

«Ein zweifelhaftes Werk von unzweifelhafter Schönheit.»Thomas Zehetmair

Bis vor einigen Jahren wäre das letzte Freikonzert des Musikkollegiums zugleich der Kehraus zum Saisonschluss gewesen – raus aus dem Saal, hinaus in den Sommer. Nun aber heisst es, hinaus in den Rychenbergpark zum Classic Open Air, wo das Orchester am übernächsten Wochenende zum grossen Finale aufspielt.

Schlackenlos

Dort wird dann Beethovens 5. Kavierkonzert gespielt, hier nun war es das erste. Solist war Kit Armstrong, der damit seine beeindruckende Residenz in dieser Saison souverän beendete. Er glänzte mit flüssigem, perlendem Laufwerk, leuchtenden Trillern, suggestiven Pianotupfern, fein dosierter Kraft, temperamentvoll, aber frei von aller Willkür und Inszenierung und im Verbund mit dem Orchester musikalisch durchwegs geklärt – in den Händen auch da ein Werk von unzweifelhafter Schönheit.

(Der Landbote)