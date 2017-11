Verbale Wasserschlacht um Verursachergerechtigkeit

Ob stilles Wasser gut sei, fragte Gemeindepräsident Marcel Meisterhans die zwei Medienschaffenden zu Beginn der Gemeindeversammlung. Es habe auch lautes Wasser.

Wer ahnte zu dem Zeitpunkt schon, dass wenig später die Versammlung laut über das Thema Wasser und Abwasser diskutieren würde? Die Debatte unter den 54 anwesenden Humliker Stimmbürgern drehte sich um die Forderung nach Verursachergerechtigkeit – aber für wen?

«Massive Verteuerung»

Im Geldtopf der Humliker (Ab-)Wasserwerke, in der sogenannten Spezialfinanzierung für Investitionen, herrscht schon seit einigen Jahren Ebbe. Damit mehr und vor allem konstant Mittel in die Kasse gespült werden, hat der Gemeinderat ein neues Gebührenmodell erlassen. Im alten Modell, das noch bis Ende Jahr gilt, schwankt der Wasserverbrauch wetterbedingt stark und damit auch die Einnahmen. Daher wurde jetzt die Grundgebühr angehoben, die Mengengebühr gesenkt. Auch beim Abwasser sinkt der Kubikmeterpreis, dafür steigt die Grundgebühr.

«Das ist eine massive Verteuerung, das schleckt keine Geiss weg.»Humliker Stimmbürger

«Das ist eine massive Verteuerung, das schleckt keine Geiss weg», sagte ein Stimmbürger. Gemeindepräsident Meisterhans räumte ein, dass wegen der Erhöhung der Grundgebühr künftig jene schlechter wegkommen, die wenig Wasser verbrauchen. Ein Einpersonenhaushalt zahlt mit 200 Franken also die gleich hohe Grundgebühr wie ein Fünfpersonenhaushalt. Ein anderer Votant bezeichnete es als «schade», dass der Sparsame mehr bezahlen müsse. Meisterhans konterte: Die zu finanzierende Infrastruktur, also zum Beispiel die (Ab-)Wasserleitungen, stehe jedem zur Verfügung und müsse wie etwa eine Strasse solidarisch von allen getragen werden. Doch wenn die Spezialfinanzierung wieder saniert sei, könne auch die Grundgebühr wieder sinken.

«Nichts Abwegiges»

Dann klinkte sich die Rechnungsprüfungskommission (RPK) in die Diskussion ein. Die beiden Verordnungen seien «sehr schwer verständlich», weshalb die RPK «einstimmig der Meinung» sei, dass diese zu überarbeiten seien. So fehlten etwa Bestimmungen über eine zweite Wasseruhr für Gartenwasser, das nicht im Abwasser, sondern im Gemüsebeet oder auf dem Rasen versickert. Damit war die Debatte übers Abwasser lanciert. Der Tenor mehrerer Wortmeldungen war: Es sei nicht verursachergerecht, wenn ein Gartenbesitzer auch für jenes Wasser Abwassergebühren zahlen müsse, das gar nicht in die Kanalisation gelangt.

Meisterhans entgegnete, dass der Kanton die neue Verordnung bereits geprüft habe. Dieselbe Verordnung habe zum Beispiel auch Andelfingen. «Das ist also nichts völlig Abwegiges, das ist Standard.» Zudem sei es auch eine Art Luxus, einen Garten zu haben. Der Gemeinderat sei dagegen, zuerst die Gebühren anzuheben und dann gleich wieder Rabatte zu gewähren. «Steuern zu zahlen ist auch ein Luxus», konterte ein RPK-Mitglied.

Ein Stimmbürger brachte den Streit um die wahre Verursachergerechtigkeit auf den Punkt: Der Einpersonenhaushalt mit der für ihn relativ hohen Grundgebühr und der Gartenbesitzer mit dem relativ hohen Wasserverbrauch – das gleiche sich doch in etwa aus. Die Diskussion fand er daher wenig sinnvoll. Schliesslich wurde die Abwasserverordnung mit 28 Ja- bei 23 Nein-Stimmen genehmigt, die Verordnung über die Wasserversorgung mit 36 Ja- und 6 Nein-Stimmen ebenfalls.

Sonst keine Gegenstimmen

Die übrigen Geschäfte wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen, so auch die beiden Budgets der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde. Wegen der hohen Schülerzahl sind auch die Kosten der Schule hoch. Daher wurde deren Steuerfuss um vier Punkte angehoben.

(Der Landbote)