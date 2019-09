Verschollene Glocke läutet Herbstfest ein

Auf dem Wesenplatz in Flaach ist eine hölzerne Festbühne aufgestellt. Sie ist rundherum mit Sonnenblumen und Dahlien in allen erdenklichen Rottönen geschmückt. Die Festbänke unterhalb sind voll besetzt – obwohl die meisten davon noch feucht vom letzten Regenfall sind.

Die Blicke des Publikums sind aber nicht zur Bühne gerichtet, sondern in Richtung eines hölzernen Rahmens, an dem mit metallenen Halterungen eine alte Kirchenglocke befestigt ist. «Hiermit kehrt ein Stück Geschichte zurück nach Flaach – das dürfen wir ruhig an die grosse Glocke hängen», sagt Gemeindepräsident Walter Staub unter grossem Gelächter.

«Hiermit kehrt ein Stück Geschichte zurück nach Flaach.»Peter Brandenberger, OK-Präsident

Die Glocke hing einst im Turm des Gemeindehauses. Nachdem sie 60 Jahre lang im ehemaligen Schulhaus gelagert wurde, geriet sie zu einer Glockengiesserei aus Aarau. Auf den Hinweis einer Redaktorin des «Landboten» ist Walter Staub vor rund zwei darauf aufmerksam geworden. «Wir haben sie dann in Rotterdam giessen und schweissen lassen», erklärt er.

Fehr und Diener zu Gast

Zur Eröffnung des zweitägigen Weinländer Herbstfests am Samstag ist die Glocke nun auf den Wesenplatz zurückgekehrt. Peter Brandenberger, OK-Präsident des Fests, tritt mit einer Metallstange neben die Glocke und haut dreimal kräftig drauf: «Das Herbstfest ist eröffnet!»

Die Eröffnungsfeier fand unter Anwesenheit von zahlreichen Politikern statt. Die prominentesten Beispiele sind Regierungsrat Mario Fehr (SP) und alt-Nationalrätin Verena Diener (GLP). «Das Herbstfest ist ein Fest für alle Sinne, aber vor allem für den Gemeinsinn», sagt Fehr – und spielt damit auf das Motto der diesjährigen Ausgabe an.

Verena Diener, die selbst in Flaach aufgewachsen ist, vergleicht das Herbstfest mit einer Ausstellung, die sie kürzlich besucht hatte: «Der Künstler hat 171-mal die gleichen zwei Sujets gemalt», sagt Diener. «Jedes Bild hatte seine Individualität, aber zusammengesetzt ergab sich daraus ein neues, starkes Gesamtbild.» So sei das mit den Herbstfesten ebenfalls.

«Das Herbstfest ist ein Fest für alle Sinne, aber vor allem für den Gemeinsinn.»Mario Fehr (SP)

Die Individualität der diesjährigen Ausgabe zeigte sich vor allem an den Neuerungen. Dazu gehört die zentralisierte «Weinstrasse», an der sämtliche Stände der regionalen Winzer platziert waren. Dem Anbau von Spargeln und Tabak, der in Flaach eine grosse Tradition hat, hat das Herbstfest-OK jeweils eine Ausstellung gewidmet.

Selbst geschnitzte Holzbären, ausgestopftes Wild und riesige Forstmaschinen waren ebenfalls Teil des Herbstfests. Sie gehörten zur gemeinsamen Ausstellung des Verbands «Forstpersonal Kreis 5» und des Holzschnitzers Felix Meisterhans.

Auf eine «Tour de Flaach»

Vor dem Festzelt «Pro Weinland» versammelten sich regelmässig mehrere Dutzend Personen, um dort volkstümlichen Schülerkonzerten zu lauschen. Hinzu kamen diverse Darbietungen auf der Hauptbühne – vom exklusiven Herbstfestchörli bis hin zu Turnshows der örtlichen Mädchenriege. Wer mehr über die Gastgebergemeinde erfahren wollte, konnte sich am Sonntagnachmittag einer «Tour de Flaach» anschliessen.

Ein Perspektivenwechsel gab es bei der «Heli Sitterdorf AG», die für 50 Franken pro Person Helikopter-Rundflüge anbot. «Bei überregionalen Grossanlässen gibt es immer Leute, die alles einmal aus der Luft betrachten wollen», erklärt Chefpilot Stephan Scherer.

Eine ähnliche Perspektive nahmen auch die Jongleure ein, die überall auf ihren metergrossen Stelzen herumliefen. Im Vorbeigehen grüssten sie die Leute mit den Worten: «Ich will eigentlich nicht so von oben herab wirken, aber es gelingt mir einfach nicht», worauf so mancher Besucher seinen Weisswein aus dem Mund prustete.