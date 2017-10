Verschuldung droht wegen mehr A4-Lärm

Keine 400 Meter liegt der westliche Dorfrand Adlikons von der Weinlandautobahn A4 entfernt. Mit dem ab 2021/2022 geplanten Ausbau auf vier Fahrspuren wird es wohl nicht nur mehr Lärm geben – er rückt auch näher an Adlikon heran. Denn das Bundesamt für Strassen (Astra) will die zwei zusätzlichen Spuren auf der Ostseite der bestehenden A4 bauen. Und ausser einem sogenannten Flüsterbelag will das Amt keine weiteren Lärmschutzmassnahmen treffen.

Dagegen wehrt sich der Adliker Gemeinderat seit Längerem. Und nun will er sich für den weiteren Kampf die Rückendeckung der Bevölkerung sichern. So stellt er ihr an der nächsten Gemeindeversammlung vom 21. November sinngemäss folgende Grundsatzfrage: Soll sich der Gemeinderat «mit allen ihm zur Verfügung stehen Mitteln» für einen erhöhten Sicht- respektive Lärmschutz einsetzen?

RPK äussert sich erst noch

Bei einem Ja könnte der Gemeinderat Adlikon den Fall an die Gerichte weiterziehen oder eigene Projekte zum Lärm- und Sichtschutz ausarbeiten. Die Behörde hat im Frühjahr 2016 Einsprache gegen das Astra-Bauprojekt erhoben. Ob der Rechtsweg oder eigene Lärmschutzmassnahmen: «Die genaue Höhe dieser Kosten ist nicht bekannt», schreibt der Gemeinderat in der Weisung zur Gemeindeversammlung. Doch «mit Sicherheit» lägen diese Kosten nicht mehr in den finanziellen Kompetenzen des Gemeinderates. Beantworten die Adliker Stimmberechtigten die Grundsatzfrage aber mit Ja, kann der Gemeinderat bis zu einer Million Franken ohne weitere Volksabstimmung ausgeben. Nur: Für Kosten in dieser Höhe seien nicht ausreichend liquide Mittel vorhanden. Sie müssten grösstenteils durch fremdes Geld finanziert werden, sprich: Adlikon müsste sich verschulden. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) wird erst am Tag der Gemeindeversammlung sagen, ob sie der Stimmbevölkerung ein Ja oder ein Nein empfiehlt.

Wird die Grundsatzfrage im November aber abgelehnt, kann der Gemeinderat das Projekt Lärmschutz – ob juristisch oder baulich – nicht weiterverfolgen. Und die Vorgaben aus Bern müssten «vorbehaltlos akzeptiert» werden, wie es in der Weisung weiter heisst.

«Unverhältnismässig»

Der Gemeinderat Adlikon ist nicht grundsätzlich gegen den Ausbau der A4 zwischen Kleinandelfingen und Winterthur auf je zwei richtungsgetrennte Fahrspuren. Nur will er eben einen besseren Lärmschutz erreichen. Dagegen ist das Astra. Für das Bundesamt wären etwa Lärmschutzwände oder -dämme sowie Schallschutzfenster «unverhältnismässig» und «wirtschaftlich nicht tragbar». Denn laut Astra haben Berechnungen ergeben, dass die gesetzlichen Grenzwerte auch nach dem Ausbau auf vier Fahrspuren nicht überschritten werden. Ausserdem sei das Bundesamt verpflichtet, alle Strassenbauprojekte in der Schweiz gleich zu behandeln. Will heissen: Adlikon soll nicht mehr Lärmschutz erhalten als andere Ortschaften mit gleich viel Lärm.

Gutschrift vom Astra

Um die A4 auf der Ostseite ausbauen zu können, besitzt das Astra Land. Auf diesem Boden dürfte Adlikon einen Lärmschutzwall bauen. Die Kosten dafür müsste die Gemeinde aber fast vollständig selber tragen. Eine Gutschrift bekäme Adlikon vom Bund, wenn sie den Aushub für die Verbreiterung der Strasse zum Beispiel für den Bau des Walls verwenden würde. Dann müsste das Astra die Erde nämlich nicht abtransportieren und entsorgen. Weitere Kosteneinsparungen wären möglich, wenn das Astra und Adlikon gleichzeitig bauen würden: der Bund die Strasse und die Gemeinde den Lärmschutz.

(Der Landbote)